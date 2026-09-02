Yapay zekâ şebekeyi zorluyor: Veri merkezleri kendi elektriğini üretmeye yöneliyor

Yapay zekâ teknolojisinin hızla yaygınlaşması, yalnızca teknoloji sektörünün değil, elektrik altyapısının da dönüşümünü beraberinde getiriyor. ABD’de giderek büyüyen veri merkezi yatırımları, mevcut şebeke kapasitesinin sınırlarını zorlarken, projelerin elektrik bağlantısı için beklediği süre de geliştiricileri alternatif çözümlere yönlendiriyor.

Şebekeye bağlanmak için yıllarca sıra beklemek istemeyen veri merkezi şirketleri, artık tesislerin yanında elektrik üretimi ve depolama gibi altyapıları da planlamaya başlıyor.

Elektrik bağlantısında yıllara varan bekleme

ABD’de yeni bir veri merkezinin elektrik şebekesine bağlanması ortalama dört yıl sürebiliyor. Kuzey Virginia’da 50 megavatlık bağlantı talebinde bulunan bir geliştiricinin yedi yıla kadar beklemesi gerekebiliyor. 2025 tarihli bir sektör araştırması da veri merkezi şirketlerinin yüzde 44’ünün elektrik hizmetine ulaşmak için en az dört yıl beklediğini ortaya koyuyor. Bu süreler, özellikle yapay zekâ yatırımlarının hız kazandığı bir dönemde şirketler açısından önemli bir engel oluşturuyor.

Çözüm: Elektriği tesisin yanında üretmek

Şebeke bağlantısındaki gecikmeler nedeniyle veri merkezi geliştiricileri, tesislerin kendi elektrik üretim sistemlerine sahip olduğu modellere yöneliyor. Henüz yalnızca birkaç tesiste kullanılan sayaç arkasındaki elektrik üretiminin daha geniş bir eğilime dönüşmesi bekleniyor. Böylece şirketler şebekeden hizmet almak için uzun yıllar beklemek yerine ihtiyaç duydukları kapasitenin bir bölümünü doğrudan kendileri sağlayabiliyor. Ancak bu model yeni sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Yakıt tedariki, gerekli izinlerin alınması, ekipmanların güvenilirliği ile bakım ve işletme süreçleri artık geliştiricilerin üstlenmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor.

Yeni ortaklıklar devreye giriyor

Veri merkezi şirketleri son 12 ila 18 ay içinde elektrik üreticileri, elektrik altyapısına sahip arazi sağlayıcıları ve altyapı yatırımcılarıyla daha doğrudan çalışmaya başladı. Bu süreçte elektrik altyapısının finansmanı, kurulması ve işletilmesine yönelik yeni ortaklık modelleri ortaya çıkıyor. Böylece veri merkezi yatırımlarında yalnızca arazi ve bina değil, projenin ihtiyaç duyacağı enerji altyapısı da yatırım planının önemli bir parçası haline geliyor.

Eyaletler de yeni düzenlemeler hazırlıyor

Elektrik talebindeki artış, ABD’de eyalet yönetimlerini de yeni önlemler almaya yöneltiyor. En az 19 eyalette veri merkezleri gibi yüksek miktarda elektrik tüketen müşterilere yönelik yeni tarifeler, projelerin hazırlık düzeyini kanıtlama şartları veya veri merkezlerine özgü maliyetlerin konut abonelerine yansıtılmasını önlemeye yönelik düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.

Yapay zekâ kampüsleri gigavat ölçeğine ulaşıyor

Yapay zekâ yatırımlarındaki büyüme, veri merkezlerinin enerji ihtiyacını da daha önce görülmemiş seviyelere taşıyor. En büyük yapay zekâ kampüsleri artık gigavat ölçeğinde planlanıyor. Geleneksel veri merkezleri onlarca megavat seviyesinde elektrik tüketirken, yeni nesil kampüslerin enerji ihtiyacı bazı durumlarda bütün şehirlerin tüketimiyle karşılaştırılabilecek büyüklüğe ulaşıyor. Veri merkezlerinin en büyük projelerinin kapasitesi 2010'dan bu yana yaklaşık 100 kat arttı.

Milyarlarca dolarlık projeler

Bu dönüşümün boyutu, planlanan projelerin kapasitesinde de görülüyor. Meta'nın Louisiana'daki Hyperion projesi 5 gigavat, Crusoe ve Oracle'ın Teksas'taki Stargate projesi 5,5 gigavat, Nvidia ve SB'nin Ohio'daki kampüsü ise 10 gigavat kapasiteyle planlanıyor.

Ohio'da 2022 yılında başlanan Meta veri merkezi kompleksi de bu dönüşümün örneklerinden biri. Yaklaşık 591 dönümlük üç parsel üzerine kurulan kompleksin arazi değerinin toplamı yaklaşık 500 milyon dolar. Geçmişte bu tür yatırımlar çoğunlukla mevcut şebeke kapasitesinin bulunduğu bölgelerde hayata geçirilirken, yeni dönemde geliştiriciler arazinin yanı sıra elektrik üretimi, yakıt, depolama ve diğer altyapı seçeneklerini de birlikte sunmaya yöneliyor.

Böylece yapay zekâ yatırımlarındaki büyüme, veri merkezi sektörünün yalnızca bilişim altyapısını değil, enerjiye erişim ve enerji üretimi yaklaşımını da yeniden şekillendiriyor.