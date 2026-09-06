Yapay zekâ seçim kampanyalarının içinde: OpenAI yasaklıyor, adaylar kullanıyor

ABD'de 2026 ara seçimleri öncesinde yapay zekâ, siyasi kampanyaların seçmenlere ulaşma yöntemleri arasında giderek daha fazla yer alıyor. Önde gelen teknoloji şirketlerinin seçim güvenliği gerekçesiyle yapay zekânın siyasi amaçlarla kullanımına yönelik getirdiği kısıtlamalara rağmen kampanyalar, bu araçlardan çeşitli biçimlerde yararlanıyor.

Kampanya finansmanı bildirimlerine göre bu seçim döneminde 39 Kongre adayı OpenAI aboneliği için ödeme yaptığını açıkladı. Bu adaylardan ikisi, şirketin siyasi reklam üretimini yasaklayan politikasına rağmen abonelikleri reklam hazırlamak amacıyla kullandığını bildirdi. Bir başka aday ise siyasi mesajları hazırlamak ve kişiselleştirmek ya da sentetik medya oluşturmak için yapay zekâdan yararlandığını açıkladı. Ancak kullanılan yazılımın adı belirtilmedi.

En fazla harcama yapan aday Mike Lawler

New York'un banliyö bölgesindeki bir seçim çevresinde yeniden seçilmek için yarışan Cumhuriyetçi Temsilci Mike Lawler, 2025'ten bu yana ChatGPT için yaklaşık 3 bin 260 dolar harcayarak OpenAI'ye en fazla ödeme yapan aday oldu. Lawler'ın sözcüsü Ciro Riccardi, kampanyanın verimliliği artırabilecek her meşru araçtan yararlandığını söyledi. Riccardi ayrıca kampanyanın yapay zekâ araçlarından ziyade gönüllüler için pizzaya daha fazla para harcayacağını ifade etti.

Partiler ve siyasi komiteler de kullanıyor

OpenAI'ye ödeme yapanlar yalnızca Kongre adaylarıyla sınırlı değil. Yaklaşık 30 siyasi eylem komitesi ve siyasi parti de şirkete ödeme yaptığını bildirdi. Bu kuruluşlar arasında en yüksek harcamayı yapan ise yaklaşık 9 bin 700 dolarlık ödemeyle Cumhuriyetçi Ulusal Komite oldu. Ancak siyasi danışmanlara göre resmi kayıtlarda görülen rakamlar, seçim kampanyalarında yapay zekâ kullananların gerçek sayısını ortaya koymuyor.

Danışmanlar; e-posta, reklam metni ve konuşma senaryolarının hazırlanması gibi işlerde yapay zekâdan yararlanıldığını belirtiyor.

Seçmenlerin güveni kampanyaları çekingen davranmaya itiyor

Yapay zekâyla hazırlandığı bilinen siyasi mesajlara seçmenlerin daha düşük güven göstermesi, kampanyaların bu teknolojiyi kullanma biçimlerini kamuoyuna açıklama konusunda daha temkinli davranmasına neden oluyor. Seçim Günü yaklaştıkça daha fazla kampanyanın yapay zekâ destekli reklam ve diğer materyallerin hazırlanmasını süper PAC'lere devretmesinin beklendiği belirtiliyor.

Cumhuriyetçiler yapay zekâ kullanımında önde

Yapay zekâ araçlarının siyasi kampanyalarda kullanımında Cumhuriyetçiler şu ana kadar Demokratların önünde bulunuyor. Başkan Donald Trump ve Beyaz Saray, yapay zekâyla hazırlandığı açıkça görülen videoları sık sık paylaşırken, Demokratların da bu teknolojilere yönelik kullanımını giderek artırdığı belirtiliyor. Araştırmacılar ise yapay zekânın siyasi yanlış bilgilerin daha hızlı ve daha düşük maliyetle yayılmasını kolaylaştırabileceği konusunda uyarıyor.

Özellikle kampanyaların milyonlarca seçmene birbirinden farklı ve kişiselleştirilmiş mesajlar gönderebilme ihtimali, teknoloji yöneticileri ve araştırmacılar açısından önemli bir endişe kaynağı oluşturuyor.

OpenAI'nin kuralları farklı sonuçlar doğurdu

OpenAI'nin siyasi kullanımlara ilişkin kurallarının uygulanmasında da tutarsız sonuçlar ortaya çıktı. ChatGPT, kadın bir gazi aday adına anneleri hedefleyen bağış mesajları hazırlanması yönündeki talebi temmuz sonu ve ağustos başında yerine getirdi. Aynı talep daha sonraki denemede ise reddedildi. Bazı testlerde ChatGPT'nin belirli bir aday adına bağış e-postası hazırladığı, aynı talebin aynı gün tekrarlanması üzerine ise geri çevrildiği görüldü.

OpenAI sözcüsü Nate Evans, yapay zekâ araçlarının araştırma, planlama, idari işler ve bütçeleme gibi insan yönlendirmesindeki iç çalışmalarda sorumlu biçimde kullanılabileceğini söyledi. Evans, şirket politikalarının yasaklanan kullanım alanlarını belirlediğini ve bu kuralların herkes için geçerli olduğunu ifade etti.

Siyasi danışmanların çoğu yapay zekâyı kullanıyor

Amerikan Siyasi Danışmanlar Derneği tarafından gerçekleştirilen ankette, danışmanların yüzde 57'si yapay zekâyı işlerinde her gün kullandığını belirtti. Bir yıl önce aynı oran yüzde 34 seviyesindeydi. Bu artış, yapay zekânın siyasi iletişim alanında kullanımının kısa sürede ne kadar yaygınlaştığını ortaya koyuyor.

Deepfake içeriklere yönelik önlemler artıyor

ABD'de seçimlerle bağlantılı yapay zekâ üretimi sahte içerikler şimdiye kadar hızlı biçimde çürütüldü veya sınırlı etki yarattı. 2024 seçimlerinde öne çıkan örneklerden biri, Başkan Joe Biden'ı taklit eden otomatik telefon aramasıydı. Söz konusu olayın ardından düzenleyici kurumlar tarafından para cezaları uygulandı. Öte yandan 30'dan fazla eyalet, seçim kampanyalarında deepfake kullanımını sınırlayan yasalar çıkardı. Ancak bu düzenlemelerin uygulanması için eyaletlerdeki kaynakların sınırlı olduğu belirtiliyor.

Bazı yasal düzenlemelere ise anayasaya aykırı oldukları gerekçesiyle itiraz edildi.