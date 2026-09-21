Yapay zeka şirketi Anthropic laboratuvara indi: Gerçek biyolojik deneyler başlıyor

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Yapay zeka geliştiren Anthropic firması, biyoloji sahasındaki faaliyetlerini dijital ortamdaki analizlerin ötesine taşıma kararı aldı. Şirket, San Francisco Körfez Bölgesi'nde fiziksel deneylerin yürütüldüğü özel bir tesis tesis ederek biyolojik süreçleri doğrudan test etmeye başladı

Dijital ortamdan gerçek deneylere geçiş

Reuters'a açıklamalarda bulunan kaynaklar, Anthropic'in yapay zekanın sağlık ve ilaç alanındaki imkanlarını genişletmek maksadıyla sahaya indiğini bildirdi. Şirket böylelikle çalışmalarını yalnızca "in silico" biçiminde tanımlanan bilgisayar simülasyonlarıyla sınırlamayı bırakıp, sürece biyolojik materyallerle yapılan gerçek testleri dahil etti.

Şirketin yaşam bilimleri birimini yöneten Eric Kauderer-Abrams, bir ıslak laboratuvara sahip olduklarını teyit etti. Kauderer-Abrams, yürütülen işlemlerin büyük oranda biyoteknoloji firmalarının kullandığı tekniklerle benzerlik taşıdığını, testlerin bir bölümünün kendi tesislerinde, bir kısmının ise partner kuruluşlarla gerçekleştirildiğini bildirdi. Şirket sözcüsü ise laboratuvarın münhasıran doğrudan ilaç keşfetmek amacıyla kurulmadığını ifade etti.

İlaç devleriyle doğrudan rekabet olmayacak

Anthropic'in benimsediği yaklaşım, geleneksel ilaç sektörünün Ar-Ge yapısından bariz bir noktada ayrılıyor. Şirket, çalışmalarını insanlı klinik aşamalara taşımayarak klinik öncesi seviyede tutmayı planlıyor. Bu strateji sayesinde mevcut ilaç üreticileriyle doğrudan bir pazar rekabetine girmekten kaçınmak amaçlanıyor.

Şirket, San Francisco'da düzenlenen bir organizasyonda yaşam bilimleri programını tanıtmış ve geleneksel üreticilerin ticari yönden cazip bulmadığı alanlarda klinik öncesi araştırmalar yürüteceğini duyurmuştu.

Yapay zeka ile zorlu tedavilere odaklanma

Program kapsamında özellikle nadir görülen rahatsızlıklar için yeni tedavi yollarının tespiti ön plana çıkıyor. Yapay zeka teknolojisinden yararlanarak geçmiş dönemlerde "tedavisi imkansız" diye nitelendirilen bazı rahatsızlıklara yönelik süreçlerin ivme kazanması hedefleniyor.

Bu doğrultuda yapay zekanın, aynı anda birden fazla biyolojik hedefe bağlanma yeteneği bulunan bispesifik ve trispesifik antikorların keşif süreçlerini hızlandıracak metotlar geliştirmesi bekleniyor. Anthropic'in bu adımı, yapay zeka aktörlerinin yazılım sınırlarını aşarak deneysel bilimler alanında da aktif rol almaya başladığını gösteriyor.