Yapay zeka şirketleri sırlarını korumak için casuslarla kedi fare mücadelesi veriyor

Yapay zeka alanında rekabet kızışırken şirketler, yalnızca daha gelişmiş modeller üretmek için değil, sahip oldukları teknolojik sırları korumak için de mücadele ediyor. Wall Street Journal'ın haberine göre OpenAI, Anthropic ve Google gibi şirketler, hassas bilgilere erişmeye çalışan kişilere karşı güvenlik politikalarını sıkılaştırıyor.

Yapay zeka teknolojilerinin ekonomik ve askeri açıdan önem kazanması, şirketlerin geliştirdiği modelleri, eğitim yöntemlerini ve ticari bilgileri daha değerli hale getiriyor. Bu durum, kurumsal casusluk ve şirket içinden bilgi sızdırılması risklerini de artırıyor.

Çalışanlar üzerinden bilgi toplama girişimleri

Şirketlerin karşı karşıya olduğu risklerden biri, çalışanlarla sosyal veya romantik ilişkiler kurarak hassas bilgilere ulaşmaya çalışılması. Habere göre bazı teknoloji şirketleri, çalışanlarını bu tür bilgi toplama yöntemlerine karşı uyarıyor.

Güvenlik eğitimlerinde çalışanların kimlerle iletişim kurduklarına, şirket içinde hangi bilgileri paylaştıklarına ve hassas belgelere nasıl erişim sağladıklarına dikkat etmeleri isteniyor. Şirketler ayrıca toplantı odaları, bilgisayar ekranları ve fiziksel belgeler gibi bilgi sızıntısına açık alanlarda da önlemlerini artırıyor. Ekran koruyucuları kullanılması ve toplantı sonrasında beyaz tahtalarda kalan bilgilerin temizlenmesi gibi uygulamalar bu tedbirler arasında yer alıyor.

OpenAI çalışanı hakkındaki suçlama dikkat çekti

Haberde öne çıkan olaylardan biri, Temmuz 2025'ten bu yana OpenAI'de mühendis olarak çalışan Suudi Arabistan vatandaşı Abdulrahman Alfozan hakkında yöneltilen suçlamalar oldu. ABD'deki savcılar, Alfozan'ın şirketin toplantı odalarındaki özel konuşmaları kaydetmeye yönelik bir girişimde bulunduğunu ve kayıt cihazları hazırlamak amacıyla yapay zeka araçlarından yararlandığını öne sürdü.

Söz konusu olay, teknoloji şirketlerinin yalnızca dışarıdan gelen saldırılara değil, kurum içindeki erişim yetkilerinin kötüye kullanılması ihtimaline karşı da önlem alması gerektiğini ortaya koydu.

Geleneksel güvenlik yöntemleri yetersiz kalabilir

Yapay zeka şirketleri, çalışanların kimliklerini işe alım sırasında doğrulamanın tek başına yeterli olmayabileceği endişesini taşıyor. Güvenlik riski, bir kişinin işe başladıktan sonra hassas bilgilere erişmesi veya bu erişimi yetkisiz amaçlarla kullanması durumunda da ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle şirketler, yalnızca işe alım sürecine değil, çalışanların bilgiye erişim biçimlerine ve kurum içindeki faaliyetlerine yönelik güvenlik denetimlerine de önem veriyor.

Öte yandan yüksek çalışan hareketliliği ve farklı ülkelerden gelen uzmanların istihdam edilmesi, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren teknoloji şirketleri açısından güvenlik yönetimini daha karmaşık hale getiriyor.

Yapay zeka yarışında ticari sırların önemi artıyor

Yapay zeka şirketlerinin geliştirdiği teknolojiler, küresel ekonomi ve savunma alanlarında giderek daha stratejik bir konuma yerleşiyor. Bu nedenle model geliştirme süreçleri, teknik altyapı ve ticari bilgiler yalnızca ekonomik değerleri bakımından değil, ülkeler arasındaki teknoloji rekabeti açısından da önem taşıyor.

Şirketler bir yandan yeni modeller geliştirmek için yatırımlarını hızlandırırken diğer yandan bilgi sızıntılarını önlemeye çalışıyor. Kurumsal casusluk tehdidi, bu yarışta güvenlik politikalarının da teknolojik yenilikler kadar önemli hale gelmesine neden oluyor.