Yapay Zeka Standartları Direktörü Chris Fall görevinden istifa etti
ABD Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi (CAISI) Direktörü Chris Fall'un, göreve gelişinden 3 ay sonra istifa ettiği bildirildi.
Amerikan Axios haber platformunun, ABD Ticaret Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Chris Fall'un 3 ay önce üstlendiği görevinden istifa ettiği belirtildi.
Haberde "ani ayrılış" şeklinde nitelendirilen söz konusu istifayı, ABD Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Benno Kass'un doğruladığı aktarıldı.
Durumun, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin CAISI'nın standartları belirlemeye çabaladığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekildi.
Fall, Nisan 2026'da CAISI Direktörlüğü görevini üstlenmişti.
Ticaret Bakanlığı bünyesindeki CAISI, yapay zeka sistemleri için test ve değerlendirme kapasiteleri geliştirmek ve standartları belirlemekten sorumlu olarak biliniyor.