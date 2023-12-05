Yapay zeka tarafından yazılan yasa yürürlüğe girdi

ChatGPT tarafından yazılan yasa geçen ay kabul edildi ve bu hafta belediye meclisi üyesi Ramiro Rosário, tasarının aslında sohbet botunda yazıldığını açıkladı.

Rosário, ChatGPT'den vergi mükelleflerinin su tüketim sayaçlarını değiştirmek için ödeme yapmak zorunda kalmamasını sağlamayı amaçlayan bir tasarı yazmasını istedi.

Daha sonra tasarıyı 35 meclis üyesinin onayına sundu ve belgeyi ChatGPT'ye yazdırdığını onlardan sakladı. Zira mevzuatın ChatGPT'yle yazıldığını duyan meclis üyelerinin sırf bu nedenle olumsuz oy kullanacağından endişe ediyordu.

Independent'ta yer alan habere göre Rosário, "Yapay zekayla yazıldığı için projenin onaylanmaması riskini almak istemedim. Bu, halka haksızlık olurdu" diye konuştu.

İlk yasa tasarısı değil

Öte yandan bu, sohbet botuna yazdırılan ilk yasa tasarısı değil.

ABD'nin Massachusetts Eyalet Senatörü Barry Finegold, Ocak 2023'te onaya sunduğu bir tasarıyı da ChatGPT'ye yazdırmıştı.

Söz konusu tasarı, yapay zeka şirketlerinin algoritmalarını risk değerlendirmesinden geçirmelerini ve güvenlik önlemleri almalarını zorunlu kılmayı amaçlıyordu.

Ancak senatör tasarıyı sohbet botuna yazdırdığını saklamamıştı.

Tasarının son bölümünde, "Bu yasa, ChatGPT'nin yardımıyla hazırlandı ve tasarıdaki herhangi bir hata veya yanlışlık, dil modeline değil, insan yazarlarına atfedilmelidir" ifadeleri yer almıştı.