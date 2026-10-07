Yapay zeka ve uzay teknolojileri burada toplanıyor: Xiongan'da büyük dönüşüm

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Çin yönetimi tarafından "geleceğin şehri" olarak planlanan ve altyapı çalışmaları kararlılıkla sürdürülen Xiongan Yeni Alanı, yüksek teknoloji odaklı sanayi ve araştırma merkezlerinin yeni çekim noktası haline geliyor. Şehir, vizyon projeler kapsamında ileri teknoloji alanlarında yürütülen Ar-Ge faaliyetleri ve büyük ölçekli yatırımlarla kapsamlı bir teknoloji üssüne dönüşüyor.

İleri teknoloji ve uzay sanayi odak noktası oluyor

Xiongan'da yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle yapay zeka, robotik sistemler, uydu interneti ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlara öncelik veriliyor. Kent bünyesinde kurulan araştırma merkezleri ve teknoloji kümelenmeleri, yüksek katma değerli sektörlerin bölgeye çekilmesini sağlarken Çin'in teknolojik bağımsızlık ve yenilikçilik hedeflerinde kilit bir rol üstleniyor.

Akıllı şehir altyapısıyla geleceğe yön veriyor

Planlama aşamasından itibaren akıllı şehir konseptiyle tasarlanan Xiongan, verimlilik ve sürdürülebilirliği merkeze alan dijital altyapısıyla da dikkat çekiyor. Yüksek teknolojili üretim tesisleri ve modern araştırma laboratuvarlarını bünyesinde toplayan kent, ülkenin yenilikçi dönüşüm hamlesinin öncü merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.