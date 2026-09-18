Yapay zekâ yatırımı için ilk kez “çöp tahvil” piyasasına başvurdu

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ABD merkezli CleanSpark, yapay zekâ altyapısına yönelik büyük yatırım planı kapsamında yaklaşık 2,23 milyar dolarlık yüksek getirili tahvil ihracı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Tahvil gelirleri, Meta Platforms ile bağlantılı bir veri merkezinin inşasında kullanılacak.

Beş yıl vadeli tahvillerin ilk getiri görüşmelerinin yaklaşık yüzde 8,5 seviyesinde yürütüldüğü bildirildi. Bu oran, BB kredi notuna sahip şirketlerin borçlanmalarındaki ortalamanın yaklaşık 2 puan üzerinde bulunuyor.

Finansman Georgia’daki veri merkezine gidecek

Tahvil ihracından sağlanacak kaynak, Georgia eyaletinin Sandersville kentinde inşa edilen veri merkezinin finansmanında kullanılacak. İhracı Morgan Stanley yönetirken Goldman Sachs ve Wells Fargo da işlemde yüklenici olarak yer alıyor. İşlemin cuma günü fiyatlandırılması bekleniyor.

Tesis Meta’ya 20 yıllığına kiralandı

Sandersville'deki veri merkezi, Meta'nın iştiraki Anviran LLC'ye 20 yıllığına 6,6 milyar dolar karşılığında tamamen kiralanmış durumda. Tesisin 2027'nin dördüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Meta, kira ödemeleri ile işletme giderlerini garanti edecek. Bu uzun vadeli sözleşme, CleanSpark'ın planladığı borçlanmanın arkasındaki temel gelir kaynaklarından birini oluşturuyor.

Meta bağlantılı ilk “çöp tahvil” işlemi

Söz konusu tahvil ihracı, Meta'nın bir veri merkeziyle bağlantılı olarak gerçekleştirilen ilk yüksek getirili tahvil işlemi olacak. Yatırımcıların tahvil ihracı perşembe günü başladığında, satışa sunulan miktara yaklaşık denk büyüklükte emir verdiği bildirildi.

Veri merkezi şirketlerinden 39 milyar dolarlık tahvil satışı

Yapay zekâ yatırımlarının hız kazanmasıyla veri merkezi geliştiricilerinin tahvil piyasasındaki faaliyetleri de büyüyor. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre veri merkezi geliştiricileri, yıl başından bu yana yaklaşık 39 milyar dolarlık yüksek getirili tahvil sattı. Bu borçlanmaların önemli bölümü Oracle ve Amazon gibi büyük bulut hizmeti şirketleriyle yapılan uzun vadeli kira anlaşmalarıyla destekleniyor.

CleanSpark’ın faaliyet alanı değişiyor

Las Vegas merkezli CleanSpark, geçmişte ağırlıklı olarak Bitcoin madenciliği alanında faaliyet gösteren halka açık şirketler arasında yer alıyordu. Şirket, son dönemde yapay zekâ uygulamalarının ihtiyaç duyduğu altyapıyı desteklemek amacıyla veri merkezi işletmeciliğine yöneliyor. CleanSpark'ın piyasa değerinin yaklaşık 3,29 milyar dolar olduğu bildirildi.

Yatırımcıların ilgisi yakından izleniyor

CleanSpark'ın tahvil ihracı, yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımların giderek daha farklı finansman yöntemleriyle desteklendiği bir dönemde gerçekleşiyor. Sandersville projesinde Meta ile yapılan uzun vadeli kira anlaşması, veri merkezinin gelecekteki gelir akışına ilişkin temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.