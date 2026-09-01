Yapay zeka yatırımları bankaları zorluyor: Asya'da kredi kapasitesi daralıyor

Asya'da veri merkezi yatırımlarını finanse etmek için kullanılan milyarlarca dolarlık krediler, bankaların sektördeki risk sınırlarına yaklaşmasına neden oluyor. Artan kredi hacmi, finans kuruluşlarını hangi projelere kaynak aktaracakları konusunda daha dikkatli davranmaya itiyor.

Barclays'in Asya-Pasifik kredi sendikasyonu ekibinin başındaki Andrew Ashman, bölgedeki kreditörlerin veri merkezi sektörüne yoğun şekilde maruz kaldığını belirtti. Ashman'a göre bankalar bundan sonraki süreçte daha çok tanıdıkları borçlulara veya daha yüksek getiri sağlayan projelere yönelebilir.

Kredi hacmi 29 milyar dolara ulaştı

Asya'daki veri merkezi kredileri, geçen yılın başından bu yana yaklaşık 29 milyar dolara yükseldi.

2026'nın ilk döneminde kullanılan kredi miktarı ise 15 milyar dolar oldu. Böylece söz konusu dönemdeki kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 arttı. Borçlanmadaki hızlı yükseliş, bankaların sektöre ayırdığı kaynakların sınırlarına yaklaşmasına yol açarken finans kuruluşları yeni krediler için alan oluşturmanın farklı yollarını arıyor.

7 milyar dolarlık yeni finansman gündemde

Singapur merkezli DayOne Data Centers Ltd., mevcut kredi limitini 7 milyar dolara kadar yükseltmek amacıyla görüşmeler yürütüyor. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu finansmanın Asya'daki en büyük veri merkezi borçlanması olması bekleniyor. Sektördeki yüksek finansman ihtiyacı, bankaların mevcut risklerinin bir bölümünü başka yatırımcılara aktarmasına yönelik adımları da hızlandırıyor.

Bankalar risklerini azaltmaya çalışıyor

Credit Agricole CIB, Hong Kong'daki bir veri merkezi kredisine ilişkin riskinin bir bölümünü elden çıkarmaya çalıştı. Morgan Stanley de veri merkezi sektöründeki riskini azaltmak için risk transferi yöntemini değerlendirdi. Bu adımlar, bankaların veri merkezi yatırımlarından tamamen çekilmek yerine bilançolarındaki yükü azaltarak yeni finansman sağlayabilecek alan yaratmaya çalıştığını gösteriyor.

Veri merkezi şirketleri sermaye piyasalarına yöneliyor

Bankaların kredi kapasitesindeki sınırlar, veri merkezi işletmecilerini alternatif finansman kaynaklarına yönlendiriyor. Asya'daki şirketler yeni kaynak yaratmak amacıyla sermaye piyasalarına daha fazla başvururken, ABD'de fiber altyapı şirketleri ve veri merkezi sahiplerinin varlığa dayalı borç ihraçları yüzde 86 artarak yaklaşık 23 milyar dolara çıktı. Barclays'in Asya-Pasifik sermaye piyasaları finansmanı başkanı Richard Satchwell, müşterilerin uzun vadeli finansman sağlamak için varlığa dayalı menkul kıymetler ve proje tahvilleri gibi araçlara yönelmenin yollarını aradığını belirtti.

Bankaların tek başına karşılaması zor

Veri merkezi yatırımlarına yönelik finansman ihtiyacının büyüklüğü, bankacılık sektörünün mevcut kapasitesi üzerinde baskı oluşturuyor. Sektördeki değerlendirmelere göre bankacılık piyasasının, veri merkezlerinin ihtiyaç duyacağı likiditenin tamamını tek başına karşılaması beklenmiyor. Bu nedenle veri merkezi işletmecilerinin finansman arayışında bankaların yanı sıra sermaye piyasalarına ve farklı uzun vadeli finansman araçlarına daha fazla ağırlık vermesi bekleniyor.