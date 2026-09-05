Yapay zekada korkutan eşik aşıldı: OpenAI 'siber güvenlik duvarlarını yıkan' GPT-6'yı duyurdu!

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Yapay zeka teknolojilerinin öncüsü OpenAI, yeni nesil amiral gemisi modeli GPT-6'yı resmi olarak tanıttı. Şirketin bugüne kadar geliştirdiği en gelişmiş mimariye sahip olan model, sunduğu üstün yeteneklerin yanı sıra siber güvenlik alanında tartışmalara yol açacak benzersiz bir kapasiteyle kullanıma sunuldu.

Gelişmiş koruma sistemlerini tek başına aşıyor

Ortaya koyduğu performansla dikkat çeken GPT-6, en üst düzey güvenlik önlemleriyle korunan karmaşık bilgisayar sistemlerini dahi otonom olarak (kendi kendine) analiz edip sızabilen ilk yapay zeka modeli olma unvanını taşıyor. Dışarıdan bir insan müdahalesi veya yönlendirmesi olmadan sistem açıklarını tespit edip hackleme işlemlerini tamamlayabilen model, güvenlik uzmanlarının odağı haline geldi.

Siber güvenlik dünyasında 'otonom tehdit' endişesi

Modelin piyasaya sürülmesiyle birlikte dijital güvenlik ekosisteminde yeni bir dönem başladı. GPT-6'nın karmaşık siber saldırıları saniyeler içinde planlayıp uygulayabilme yeteneği, mevcut savunma mekanizmalarının ve güvenlik protokollerinin baştan aşağı gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Teknoloji devinde GPT-6 dönemi

OpenAI'ın bu hamlesi yapay zekanın ulaştığı işlem gücünü gözler önüne sererken, otonom siber yeteneklerin kötüye kullanım riskleri ve etik sınırları hususunda küresel çaptaki tartışmaları da beraberinde getiriyor. Şirketin yeni modeli GPT-6 ile yapay zeka yarışında çıtayı bambaşka bir noktaya taşıdığı ifade ediliyor.