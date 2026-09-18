Yapay zekânın en güçlü ismi konuştu: “Hiç endişeli değilim”

Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekânın geleceğine ilişkin giderek artan güvenlik endişelerine katılmıyor. Huang, teknolojinin insanlığın sonunu getirebileceği yönündeki senaryoları abartılı bulurken, yapay zekânın varoluşsal bir risk oluşturduğu görüşünü de reddediyor.

Yapay zekâ şirketlerinin en gelişmiş modellerini geliştirmeye devam ettiği bir dönemde, teknoloji dünyasının önde gelen isimleri arasında risk tartışması giderek büyüyor. Anthropic CEO’su Dario Amodei, kendi kendini geliştirebilen yapay zekâ sistemlerinin gelecekte kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunurken, OpenAI CEO’su Sam Altman da benzer güvenlik önlemlerinin uygulanmasına destek veriyor.

Huang, yapay zekâ riskleri konusunda farklı düşünüyor

Jensen Huang, son günlerde yapay zekânın insanlık açısından oluşturabileceği varoluşsal risklere yönelik uyarıları bir kez daha geri çevirdi. Huang, 10 Eylül'de katıldığı Goldman Sachs konferansında bazı sektör yöneticilerinin siber güvenlik korkularını kendi ürünlerine yönelik talebi artırmak amacıyla büyüttüğünü savundu. Nvidia CEO’su, korku üzerinden teknolojiye yönelik ilgi oluşturulmasını eleştirdi. Huang’ın yaklaşımı, yapay zekânın kontrol edilmesi gerektiğini savunan sektör içindeki diğer önemli isimlerden belirgin biçimde ayrılıyor.

Anthropic ve OpenAI daha temkinli

Anthropic CEO’su Dario Amodei, kendini geliştiren yapay zekâ sistemlerinin yakın gelecekte kontrol edilmesinin zorlaşabileceği uyarısında bulunmuştu. Amodei, yapay zekâ geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması ve şirketlerin operasyonlarına dış denetçilerin dahil edilmesi gerektiğini savunuyor. OpenAI CEO’su Sam Altman da Amodei’nin gündeme getirdiği benzer güvenlik önlemlerini uygulama sözü verdi.

Her iki şirketin de gelişmiş yapay zekâ modellerini eğitmek için Nvidia'nın çiplerine ihtiyaç duyması ise Huang'ın açıklamalarına ayrı bir boyut kazandırıyor. Nvidia'nın hem Anthropic hem de OpenAI'de yatırımlarının bulunması, şirketi yapay zekâ yarışının önemli aktörlerinden biri haline getiriyor.

“İnsanlığın sonu” senaryosuna karşı çıkıyor

Huang, yapay zekânın insanlığın yok oluşuna yol açabileceği görüşünü uzun süredir reddediyor. Nvidia CEO’su 2023 yılında yapay zekânın yok oluş riski konusunda yayımlanan bildiriyi imzalamadı. Aynı dönemde teknolojiye ilişkin hiçbir zaman endişe duymadığını ve yapay zekânın temel olarak veri işlediğini ifade etti. Huang ayrıca yapay zekâ güvenliğinin öncelikle hukuki düzenlemelerle değil, mühendislik yoluyla ele alınması gereken bir konu olduğunu savunuyor. İnsanlığın yapay zekâ nedeniyle sona ereceği düşüncesini ise kesin biçimde reddediyor.

Trump da benzer görüşte

Huang'ın yapay zekâ konusundaki yaklaşımı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla da örtüşüyor. Trump, bir teknoloji podcastinin canlı kaydı sırasında Huang'ı telefonla arayarak yapay zekânın yol açabileceği felaket senaryolarını “tamamen bir aldatmaca” olarak nitelendirdi. Huang ayrıca Trump yönetiminden Çin'e yönelik çip satış kısıtlamalarının kaldırılmasını birden fazla kez talep etti. Böyle bir adımın yapay zekâ araştırmalarının ve bu teknolojiyle bağlantılı risklerin küresel ölçekte daha hızlı yayılmasına neden olabileceği belirtiliyor.

“Yapay zekâ yapay zekâyı denetleyebilir”

Nvidia CEO’sunun dikkat çeken görüşlerinden biri de güçlü yapay zekâ sistemlerinin başka yapay zekâ sistemleri tarafından denetlenebileceği yönünde. Huang, yapay zekâ kullanım maliyetlerinin düşmesinin bu tür otomatik denetim mekanizmalarının uygulanmasını kolaylaştırabileceğini düşünüyor.Öte yandan Huang, ocak ayında bir gün “tanrı yapay zekâ” olarak nitelendirdiği son derece güçlü sistemlere ulaşılabileceğini söylemiş, ancak böyle bir dönemin henüz gelmediğini belirtmişti.

Yapay zekâ güvenliği tartışması sürüyor

Bir tarafta yapay zekânın hızla gelişmesinin kontrol sorunları yaratabileceğini savunan Anthropic ve OpenAI yöneticileri bulunurken, diğer tarafta Jensen Huang gibi bu risklerin abartıldığını düşünen sektör liderleri yer alıyor. Tartışmanın merkezinde ise yapay zekâ geliştirme hızının nasıl yönetileceği, güvenlik denetimlerinin ne ölçüde artırılacağı ve giderek güçlenen sistemlerin nasıl kontrol altında tutulacağı soruları bulunuyor.