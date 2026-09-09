Yapay zekânın enerji ihtiyacı doğal gazı yeniden sahneye taşıdı

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Google, AWS ve OpenAI gibi teknoloji şirketleri, artan elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kısa vadede doğal gazı daha fazla kullanmaya yöneliyor. Veri merkezlerinin elektrik şebekesine bağlanmak için dört ila yedi yıl beklemek zorunda kalması, şirketleri alternatif üretim yöntemlerine yönlendiriyor.

Doğal gaz tesis içinde devreye giriyor

Şebekeden yeterli kapasiteye kısa sürede ulaşamayan veri merkezleri, tesislerinde elektrik üretimine başvuruyor. Bu nedenle doğal gazla çalışan üretim sistemleri teknoloji şirketleri açısından hızlı uygulanabilen bir seçenek olarak öne çıkıyor. Başlangıçta geçici çözüm olarak değerlendirilen bu yatırımların, uzun vadeli anlaşmalar nedeniyle kalıcı hale gelme ihtimali bulunuyor.

Uzun vadeli yatırımlar bağımlılığı artırabilir

Doğal gaza yönelik yatırımlar yalnızca jeneratörlerle sınırlı kalmıyor. 10 ila 20 yıllık yakıt anlaşmaları, özel boru hatları ve milyarlarca dolarlık elektrik santralleri, veri merkezlerinin doğal gaz kullanımını uzun yıllar sürdürmesine neden olabilir. Türbin ve motorların başka tesislere taşınması veya yedek kapasiteye dönüştürülmesi mümkün olsa da büyük kombine çevrim santralleri, özel altyapılar ve finansman düzenlemelerinin geri çevrilmesi daha zor görülüyor.

Düşük karbonlu kaynaklar henüz hazır değil

Jeotermal enerji ile küçük modüler nükleer reaktörler, veri merkezlerinin kesintisiz ve daha düşük karbonlu elektrik ihtiyacına yanıt verebilecek seçenekler arasında gösteriliyor. Ancak bu teknolojilerin geniş ölçekte kullanılabilir hale gelmesinin yaklaşık beş ila 10 yıl sürebileceği belirtiliyor.

Büyük teknoloji şirketleri aynı zamanda nükleer enerji, jeotermal kaynaklar, yenilenebilir enerji ve enerji depolama alanlarına yatırım yapıyor. Buna karşın bu kaynakların belirli veri merkezi kampüslerinde doğal gazın yerini ne zaman alacağı henüz açıklanmış değil.

Doğal gaz kullanımı azalmak yerine artabilir

Düşük karbonlu enerji kaynaklarının yaygınlaşması, doğal gazın tamamen devre dışı kalacağı anlamına gelmeyebilir. Veri merkezlerinin enerji talebi büyümeye devam ettiği sürece yeni enerji kaynaklarının devreye girmesi, doğal gaz kullanımını azaltmak yerine mevcut üretimi tamamlayabilir.

Enerji tercihi yeni riskleri beraberinde getiriyor

Doğal gaza daha fazla bağımlı hale gelmek, veri merkezi işletmecilerini yakıt fiyatlarındaki değişimlere, emisyon kurallarına ve iklim politikalarındaki dönüşümlere daha açık hale getiriyor. Öte yandan doğal gaz yatırımlarından hızlı biçimde vazgeçilmesi de yüksek maliyetli tesislerin atıl kalması veya elektrik arzının güvenilirliğinin zayıflaması riskini beraberinde getirebilir.

Georgia'daki veri merkezi dikkat çekiyor

Meta'nın Georgia eyaletinde, Social Circle yakınlarında bulunan Stanton Springs veri merkezi kampüsü, enerji ihtiyacını büyük bir elektrik trafo merkezi ve yedek jeneratörlerle karşılıyor.Sektörde şebeke bağlantısı için yaşanan uzun bekleme süreleri, tesis içi doğal gaz üretimine yönelik yatırımların artmasında önemli bir etken olarak öne çıkıyor.