Yaptırım listesindeki Rus milyarderin süper yatı ablukaya rağmen Hürmüz'den geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiklerinden birine ait olduğu belirtilen 500 milyon dolar değerindeki süper yat, devam eden ablukaya rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçti.

Yaptırım uygulanan Rus milyarder Alexey Mordaşov ile bağlantılı olan 142 metre uzunluğundaki "Nord" isimli lüks yat, hafta sonu Dubai'den Umman'ın başkenti Muskat'a hareket etti.

Bu geçiş, kritik su yolunda son aylarda gerçekleşen nadir özel gemi hareketlerinden biri olarak kayıtlardaki yerini aldı.

Küresel enerji arzı risk altında

Dünya genelindeki ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği, savaş öncesi seviyelerin oldukça altında seyrediyor.

Bölgedeki gerilim ve abluka, küresel petrol fiyatlarını da yukarı yönlü tetikledi; Brent petrolün varil fiyatı pazartesi günü 109 dolara kadar çıktı.

Rusya ve İran arasında stratejik yakınlaşma

İran'ın ABD ile yaşadığı çıkmaz devam ederken, Tahran yönetimi Rusya ile ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, St. Petersburg'da Putin tarafından kabul edildiği görüşmede iki ülke arasındaki "stratejik ilişkiyi" vurguladı. Putin ise İran halkının ABD ve İsrail baskısı karşısında egemenlikleri için "cesurca mücadele ettiğini" söyledi.

Yaptırım uygulanan milyarder

Severstal çelik şirketinin yönetim kurulu başkanı olan ve yaklaşık 37 milyar dolarlık serveti bulunan Mordaşov, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası Batılı ülkelerin yaptırım listesine alındı.

Daha önce Hong Kong ve Maldivler, Batı'nın mal varlıklarını dondurma çağrılarına rağmen yatın geçişine veya limanlarda kalmasına müdahale etmedi.

Nord'un Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği esnada Mordaşov'un gemide olup olmadığı henüz bilinmiyor..