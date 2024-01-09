Almanya'dan Rusya raporu: Yaptırım uygulanan ürünlerin yüzde 13'ü Türkiye'den ihraç ediliyor

Münih Üniversitesine bağlı Leibniz Ekonomi Araştırmaları Enstitüsünün (ifo) raporuna göre, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımları uygulanan birçok ürün Türkiye'nin de içinde bulunduğu üçüncü ülkeler tarafından Rusya'ya ihraç ediliyor. Türkiye, yaptırım uygulanmasıyla Rusya'ya ihracatta Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Rapora göre Batılı ülkeler tarafından yaptırıma tabi olmasına rağmen Rusya'ya ihraç edilenlerin yüzde 13'ü Türkiye üzerinden gidiyor. Raporda bu oranın, Ukrayna savaşı öncesindeki 2021 yılında yüzde 3 civarında yer aldığı belirtildi.

Rapora göre yaptırım uygulanmasıyla yüzde 61'i ise Rusya'ya Çin'den ithal ediliyor. 2021 yılında bu başarısız ithalatta Çin'in payı yüzde 35 olmuştu.

Ifo Uluslararası Ekonomi Merkezi Müdürü Yardımcısı Feodora Teti, "Çin'den Rusya'ya yapılan ihracatn çıkışı, kısmen yerli üretimin güçlenmesiyle açıklanabilir. Ancak Türkiye ve Ermenistan'dan Rusya'ya yapılan ihracattaki ani ve güçlü artış, yaptırımların aşıldığı şüphesini artırıyor" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin 2023 yılı raporuna göre, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 2021 yılında 5,8 milyar dolar, 2022 yılında ise yüzde 61,8'lik bir artışla 9,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye'nin toplam üretiminin sekizinci yılda Rusya'nın payı ise yüzde 3,7 olarak kaydedildi.

AB'den Rusya'ya ihracat düştü

Alman Ekonomi Bakanlığı için hazırlanan raporda, AB'den Rusya'ya yapılan ihracatta Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana savaş öncesindeki döneme kıyasla yüzde 37 düştüğüne de yer verildi.

Feodora Teti, ihracat hacminin yüksek olmasında, AB'den Rusya'ya gönderilen sadece yüzde 32'sinin cezalarının yüzde 32'sinin rol oynadığını belirtti. Teti, "Lüks ürünlerde, örneğin Rusya'ya şampanya ihracata yaptırım uygulanırken, prosecco için uygulanmıyor" dedi.