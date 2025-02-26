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Yarasa yiyen 3 çocuktan yayılan hastalık 50’den fazla ölüme yol açtı

Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yarasa yiyen 3 çocukta bilinmeyen bir hastalık tespit edildi. Gizemli hastalık son 5 haftada ülkenin kuzeybatısında 50'den fazla kişinin ölümüne yol açtı.

Haber Merkezi
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Yarasa yiyen 3 çocuktan yayılan hastalık 50’den fazla ölüme yol açtı
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Yarasa yiyen 3 çocukta tespit edilen ve henüz tanımlanamayan bir hastalık Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde son beş haftada 50’den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Kongo’da bilinmeyen hastalık

Bikoro Hastanesi Başhekimi Serge Ngalebato, hastalığın ateş, kusma ve iç kanama gibi belirtilerle ortaya çıktığını ve çoğu vakada belirtilerin başlamasından sonraki 48 saat içinde ölüm gerçekleştiğini belirtti. Bu hızlı ilerleyişin, durumu özellikle endişe verici kıldığını vurguladı.

Ateş, kusma ve iç kanamaya neden oluyor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 21 Ocak’ta başlayan gizemli salgın, şu ana kadar 419 kişiyi etkiledi ve 53 kişinin ölümüne yol açtı. Hastalık, ateş, kusma ve iç kanama gibi kanamalı ateş belirtileriyle ortaya çıkıyor.

Hastalık tespit edilemedi

Bu tür belirtiler genelde Ebola, dang, Marburg veya sarı humma gibi ölümcül virüslerle ilişkilendirilse de, yapılan testler bu hastalıkların salgının nedeni olmadığını ortaya koydu.

Çocukların yarasa yemesinin ardından ortaya çıktı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Afrika ofisi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde başlayan gizemli salgının, Boloko köyünde üç çocuğun yarasa yedikten 48 saat sonra ölmesiyle ortaya çıktığını açıkladı.

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