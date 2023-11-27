Yardım talebinin ardından ABD uçak gemisi Basra Körfezi'ne girdi
Aden Körfezi'nde M/V Central Park" isimli ticari geminin kaçırılmaya çalışılmasının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, uçak gemisinin Basra Körfezi'ne girdiğini duyurdu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Donanmasına bağlı "USS Dwight D. Eisenhower" uçak gemisinin Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne girdiğini açıkladı.
CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "USS Dwight D. Eisenhower, 26 Kasım'da CENTCOM görevlerine destek olmayı sürdürürken, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Basra Körfezi'ne girişini tamamladı." ifadesi kullanıldı.
Geminin seyrüsefer serbestisini sağlamak amacıyla devriye gezeceği belirtilen açıklamada, USS Dwight D. Eisenhower'a güdümlü füze kruvazörü USS Philippine Sea, güdümlü füze destroyeri USS Stethem ve Fransız Donanmasına ait Languedoc fırkateyninin eşlik ettiği kaydedildi.
CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "M/V Central Park" isimli ticari geminin dün Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadelede görevli güçlerinden yardım istediği belirtilmişti.
ABD Donanmasına bağlı "USS Mason (DDG 87)" adlı destroyerin Central Park'ın yardım çağrısına yanıt verdiği kaydedilen açıklamada, bunun üzerine gemiye çıkmış silahlı 5 kişinin küçük bir tekneyle kaçmaya çalıştığı ifade edilmişti.
Açıklamada, gemiyi ele geçirme girişiminde bulunan silahlı 5 kişinin yakalandığı duyurulmuştu.