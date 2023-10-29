Yardım tırları Gazze'ye ulaşmaya başladı

Filistin Kızılayı, dün Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan, içerisinde gıda ve temel tıbbi malzemeler bulunan 24 tırın daha Mısır Kızılayından teslim alındığı açıkladı. Böylece gün içinde Gazze'ye ulaşan tır sayısı 34'e ulaşmış oldu.

Diğer yandan saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yardım için giren tır sayısının ise 118 olduğu ancak halen yakıt sevkiyatına izin verilmediği kaydedildi.