Yasa onaylandı: Sosyal medyada haber devri bitiyor

Kanada Hükümeti tarafından, sosyal medyanın Kanada'da yayınlanan haber içeriklerini yeniden yayınlama kabiliyetini sınırlamak için önerilen bir yasa tasarısı kraliyet onayını aldı.

C-18 olarak da bilinen Çevrimiçi Haber Yasası, sosyal medya devleri Google ve Meta'nın kendi sosyal medya platformlarında paylaşılan ve yeniden kullanılan her türlü haber içeriği için medya kuruluşlarına ödeme yapmasını öneriyor.

Kanada Hükümeti tarafından yapılan basın açıklamasına göre yasa, haber kuruluşları ile büyük çevrimiçi medya platformları arasında giderek büyüyen uçurumu kapatacak ve ülkenin haber endüstrisinde adaleti ve sürdürülebilirliği artıracak.

Yasa tasarısı Google, Meta ve haber kuruluşları arasında gönüllü ticari anlaşmaları teşvik ederek hükümetin asgari düzeyde müdahalesiyle "basının bağımsızlığını korumayı" amaçlıyor.

Tasarının kabul edilmesinin ardından Meta, tasarıya uymayı planladığını doğruladı, ancak muhtemelen Parlamento'nun amaçladığı şekilde değil. Şirket, ücretli anlaşmalar yapmak yerine, Kanadalı kullanıcıları için Facebook ve Instagram'da haber erişilebilirliğini sona erdirmeyi planladığını belirtti.

Kanada’nın Çevrimiçi Haber Yasası, altı ay sonra yasallaşacak.