Yasaklı güzergahı kullanan iki petrol tankeri Hürmüz'de hedef oldu

Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda büyük bir patlama meydana geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, boğazın güney kesimlerinde seyreden iki petrol tankeri mayın patlaması sonucunda alev alarak durdu. Yaşanan patlamanın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

İran'dan yasa dışı güzergah uyarısı

Yetkililer, alev alan tankerlerin İran tarafından yasa dışı olarak nitelendirilen ve belirlenen kuralların dışındaki güzergahları kullanarak boğazı geçmeye çalıştığını öne sürdü. Açıklamada, gemilerin Devrim Muhafızları Donanması tarafından daha önce yerleştirilen mayınlara çarptığı vurgulanırken, uyarıları dikkate almayan diğer gemilerin de benzer tehlikelerle karşılaşabileceği bildirildi.

Boğazdaki kapama kararı ve belirsizlikler

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da başlattığı saldırıların ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurmuş ve izinsiz geçişlerin hedef alınacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Son olayda iki petrol tankerinin alev aldığı netleşirken, gemilerin kimliklerine, mürettebatın sağlık durumuna ve olası can kayıplarına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.