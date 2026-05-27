Yaşam kalitesi, maaş, güvenlik: Göç etmek için en cazip 10 ülke!

Ülke değiştirmek dünyada birçok kişi için çok önemli bir karar olurken, kariyer fırsatlarından daha iyi bir yaşam kalitesi arayışına birçok farklı nedenle şekillenebiliyor.

Ülke seçimi ise bu kararın en önemli aşamasını oluşturuyor. Bu konuda yol gösterici bir listelerden Remitly’nin Göç Endeksi 2026 raporu açıklandı.

Endeks, gıda, kira, konut kredileri ve satın alma gücü açısından yaşam maliyetinin yanı sıra kültür, eğitim sistemleri, mutluluk, sağlık hizmetleri, güvenlik ve maaşlar gibi 34 gösterge üzerinden 82 ülkeyi değerlendiriyor. 2026 sıralamasında, 2025’in ikincisi İsviçre zirvede yer aldı.

Remitly’nin sıralamaya ilişkin değerlendirmesinde, İsviçre’nin özellikle gelir potansiyeli, sağlık hizmetleri ve güvenlik alanlarında öne çıktığını belirtilerek, “İsviçre; olağanüstü kazanç potansiyeliyle bu kategoride dünyada ilk sırada yer alıyor. Güçlü sağlık sistemi, yüksek güvenlik standartları ve sunduğu yüksek gelir imkânlarıyla dikkat çekiyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, ülkenin köklü göçmen topluluğu ve gelişmiş kamu hizmetleri altyapısının da cazibesini artırdığı vurgulandı. Uluslararası okul çeşitliliği ve enerji arzı gibi yeni değerlendirilen göstergelerde aldığı yüksek puanların da İsviçre’yi listenin zirvesine taşıdığı belirtildi.

Rapora göre yaşanacak “en iyi” ülke konusunda herkes için geçerli tek bir seçenek bulunmasa da bazı destinasyonlar sundukları yaşam koşullarıyla küresel ölçekte öne çıkıyor.

2026’da taşınmak için en göçmen dostu ülkeler

İsviçre’yi yakından takip eden İzlanda, geçen yıl zirvede yer aldıktan sonra bu kez ikinci sıraya yerleşti.

Remitly, İskandinav ülkesini kazanç potansiyeli, güvenlik ve çevresel performansı nedeniyle övdü, sıralamadaki düşüşü ise uluslararası okul sayısının görece az olmasıyla açıkladı.

Remitly, “Güçlü aile dostu politikaları ve dünyanın en mutlu nüfuslarından biriyle İzlanda, göçmenlere birbirine sıkı sıkıya bağlı bir toplumda yüksek yaşam kalitesi sunuyor” diye ekledi.

Üçüncülük, güçlü kazanç potansiyeli, yüksek güvenlik düzeyi ve mükemmel toplu taşıma sistemi sayesinde Lüksemburg’un oldu. Bu da ülkeyi “Avrupa’nın kalbinde istikrar, hareketlilik ve yüksek yaşam standardı” arayanlar için son derece cazip kılıyor.

Genel sıralamada ilk beş içinde Avrupa dışında yer alan tek ülke olan Avustralya ise “göçmenleri kucaklayan toplumu, güçlü kazanç potansiyeli ve açık hava odaklı yaşam tarzı” sayesinde dördüncü sıraya yerleşti.

İlk beşi tamamlayan Almanya’yı ise Remitly, “Avrupa’nın en büyük ekonomisinde fırsat arayan göçmenler için, güçlü işçi hakları ve uzun vadeli kariyer olanaklarıyla desteklenen güvenilir bir seçenek” olarak tanımladı. Ülke, aynı zamanda konut satın almak için en uygun fiyatlı şehirlerden bazılarına da ev sahipliği yapıyor.

Remitly'ye göre taşınmak için en iyi 10 ülke:

İsviçre

İzlanda

Lüksemburg

Avustralya

Almanya

İrlanda

ABD

Danimarka

Norveç

İspanya

Ailelerin göç etmesi için en uygun ülkeler

Aile dostu yaşam koşulları açısından değerlendirildiğinde ise listenin zirvesinde İspanya yer aldı. Eğitim sistemi, doğum ve babalık izni uygulamaları, yıllık çocuk bakım maliyetleri ve uluslararası okul sayısı gibi göstergeler baz alınarak yapılan değerlendirmede ülke ilk sıraya yerleşti.

Remitly Avrupa CEO’su Eva Borislavova, “Güçlü sosyal altyapısıyla bu Avrupa ülkesi, yurt dışında istikrar ve fırsat arayan aileler için öne çıkan bir destinasyon olmaya devam ediyor” dedi.

Borislavova, “Birçok kişi için erişilebilirlik, destek mekanizmaları ve yaşam kalitesi kombinasyonu, İspanya’yı giderek daha cazip bir seçenek haline getiriyor” ifadelerini kullandı.

İspanya dışında bu kategoride ilk 10’a girmeyi başaran yalnızca üç Avrupa ülkesi daha bulunuyor: İngiltere sekizinci, İzlanda dokuzuncu ve Hırvatistan ise 10. sırada yer aldı.

Listenin geri kalanını ise Çin, ABD, Sri Lanka, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya ve Bangladeş oluşturdu.

Yaşam maliyeti dengesinin en iyi olduğu ülkeler

Remitly’nin sıralaması, ayrıca satın alma gücü, gelire oranla konut kredisi maliyetleri, maaşa kıyasla ortalama kira ve dışarıda yemeğin ortalama fiyatı gibi unsurlara bakarak hangi ülkelerin en iyi yaşam maliyeti dengesini sunduğunu da inceledi.

Bu listede ilk sırayı, yaşam maliyetine göre güçlü ücretler ve ev sahipleri için daha düşük yükleri olması nedeniyle ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırısından önce belirlenen verilerde Suudi Arabistan aldı.

Avrupa’da yaşam maliyeti dengesinde en üst sırada yer alan ülke, genel listede dördüncü olan Norveç oldu. Onu beşinci sıradaki Danimarka yakından izledi. Lüksemburg sekizinci, İrlanda ise dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10’daki diğer ülkeler arasında Bangladeş (ikinci), ABD (üçüncü), Umman (altıncı), Pakistan (yedinci) ve Nepal (10. sırada) bulunuyor.