Yasanın tanıdığı 60 gün tamamlandı! Trump, Kongre'ye İran'la olan "savaş halinin" sona erdiğini bildirdi

Başkan Donald Trump, devam eden ateşkes nedeniyle ABD ile İran arasındaki düşmanlığın "sona erdiğini" Kongre'ye bildirdi ve çatışma için yasa koyucuların onayına ihtiyacı olmadığını savundu.

BBC'nin haberine göre ABD Başkanı Trump, Kongre liderlerine yazdığı mektupta, "7 Nisan 2026'dan bu yana ABD güçleri ile İran arasında hiçbir ateş alışverişi yaşanmadı. 28 Şubat 2026'da başlayan düşmanlıklar sona erdi" dedi.

ABD yasaları, Kongre devamına izin vermediği sürece, kendisine bu tür bir bildirimden itibaren 60 gün içinde "ABD Silahlı Kuvvetlerinin her türlü kullanımına son vermesini" şart koşuyor.

Trump, savaş için onay alma süresinin yaklaşmasıyla birlikte İran'dan 'memnun olmadığını' tekrarladı.

Trump, Cuma günü yazdığı mektuplarda, "ABD Silahlı Kuvvetlerini, sorumluluklarım doğrultusunda ve ABD dış ilişkilerini yürütme konusundaki anayasal yetkim uyarınca, Başkomutan ve Baş Yönetici sıfatıyla yönetmeye devam ettim ve edeceğim" diye yazdı.

İlgili ABD yasası, onlarca yıllık Savaş Yetkileri Kararı, bir başkanın ABD silahlı kuvvetlerini muharebede kullanmasından sonraki "altmış takvim günü içinde" belirli şartları yerine getirmesini öngörüyor.

Kongre resmi bir savaş ilanı yapmadığı veya başkana birliklerin "derhal geri çekilmesi" için 30 güne kadar ek süre tanımadığı sürece, başkanın bu güçlerin kullanımına son vermesini gerektiyor.

Bu yasa, o zamanki Başkan Richard Nixon'ın Vietnam'da savaşa devam etme yeteneğini sınırlamak amacıyla 1973'te çıkarılmıştı.