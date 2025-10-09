  1. Ekonomim
Yaşayan bir insana genetiği değiştirilmiş domuz karaciğeri nakledildi

Çinli araştırmacılar, genetiği değiştirilmiş domuzdan alınan karaciğerin, ilk defa yaşayan bir insana nakledildiğini ve karaciğer kanseri hastanın 171 gün hayatta kaldığını bildirdi.

Yaşayan bir insana genetiği değiştirilmiş domuz karaciğeri nakledildi
Çin'de genetiği değiştirilmiş domuzdan alınan karaciğer, ilk defa yaşayan bir insana nakledildi.

Karaciğer kanseri hasta 171 gün hayatta kaldı.

Çin'de yapılan çalışmaya göre, bilim insanları, bir canlı türünden alınan organların diğer türlere nakledildiği "ksenotransplantasyon" denemelerinde bir ilke imza attı.

Araştırmacılar, genetiği değiştirilmiş bir domuzdan aldıkları karaciğeri, daha önceki çalışmalardaki beyin ölümü gerçeklemiş insanların aksine yaşayan karaciğer kanseri hastasına nakletti.

Naklin yapılmasından sonraki ilk 31 gün boyunca hastanın vücudu karaciğeri reddetmedi fakat 38. günde söz konusu organ, bazı komplikasyonlar nedeniyle operasyonla vücuttan geri alındı.

171 gün sonra yaşamını yitirdi

Komplikasyonlar, organın çıkarılmasının ardından giderilse de 71 yaşındaki hasta, nakilden sonraki 171. günde tekrarlı üst sindirim sistemi kanamalarına bağlı olarak hayatını kaybetti.

Araştırmacılar, çalışmanın bulgularının, hayvanlardan insanlara nakil denemelerinde organların reddedilme risklerini azaltmak için ileri düzey genetik modifikasyonların önemini vurguladığını aktardı.

Çalışmanın sonuçları, "Journal of Hepatology" dergisinde yayımlandı.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünya genelinde organ ihtiyacının yalnızca yüzde 10'u karşılanabiliyor. "Ksenotransplantasyon" olarak bilinen yöntem, organ bağışı krizine çözüm bulmayı hedefliyor.

