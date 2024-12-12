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Yatırım dünyası Trump’tan umutlu

BofA CEO'su Trump yönetiminde iş dünyasının görünümünün daha parlak olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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Yatırım dünyası Trump’tan umutlu
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Bank of America CEO'su Brian Moynihan, Trump yönetimindeki mevzuat değişikliklerinin bankalar da dahil olmak üzere şirketler arasındaki birleşme ve satın almaları desteklemesini beklediğini söyledi.

Moynihan, Goldman Sachs Finansal Hizmetler konferansında yatırımcılara yaptığı açıklamada, "Düzenleyici değişiklikler, anlaşmaların yapılabilmesi için elverişli olacaktır" dedi.

Moynihan'ın yorumları, bu hafta Goldman Sachs ve JPMorgan da dahil olmak üzere Wall Street'teki rakiplerinin yükseliş yorumlarını yansıttı. Moynihan, hisse senedi sermaye piyasalarının biraz daha fazla faaliyet gördüğünü ve bunun da nihayetinde ilk halka arzları artıracağını söyledi.

Moynihan, "Halka arzların gerçekleşmesi, iyi gitmesi ve ardından diğerlerinin bunu takip etmesi için nihayetinde biraz değerleme uyumu gerekecek" dedi.

Moynihan, bankanın dördüncü çeyrekte yatırım bankacılığı ücretlerinde bir önceki yıla göre yüzde 25 artış görebileceğini, varlık yönetimi ücretlerinin ise yüzde 20 büyüyebileceğini söyledi. Moynihan, kredilerden kazandıkları ve mevduatlar için ödedikleri arasındaki fark olan net faiz geliri (NII) için dördüncü çeyrek hedefi konusunda kendinden emin olduğunu söyledi. Bu rakamın 2025 yılında da artmaya devam edeceğini söyledi.

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