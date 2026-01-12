  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi
Takip Et

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

İsviçreli yazar Erich von Daniken, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi
Takip Et

Erich von Daniken’in ailesi yazarın 10 Ocak 2026’da İsviçre’nin Interlaken kentindeki bir hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kitapları 30’dan fazla dile çevrilen ve 70 milyondan fazla satan von Daniken, özellikle popüler kültürde ‘antik uzaylılar’ kavramının yaygınlaşmasında etkili oldu.

90 yaşında hayatını kaybeden Erich von Daniken’in ölüm nedeni ‘yaşlılığa bağlı doğal nedenler’ olarak bildirildi.

Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladıPiyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladıEkonomi
Motorine zam gelecek: İşte 12 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam gelecek: İşte 12 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Mevduat faizlerinde son durum: 400 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarMevduat faizlerinde son durum: 400 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlarEkonomi
İran’da 3 günlük yas ilan edildiİran’da 3 günlük yas ilan edildiDünya

 