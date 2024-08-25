  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yazılım şirketine dava: 'Kira fiyatlarını manipüle etti'
Takip Et

Yazılım şirketine dava: 'Kira fiyatlarını manipüle etti'

ABD'de kiralama yazılım şirketi RealPage'in, algoritmalar kullanarak kiraları yapay olarak yükselttiği iddiasıyla Adalet Bakanlığı ve bazı eyaletlerce dava edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yazılım şirketine dava: 'Kira fiyatlarını manipüle etti'
Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve sekiz eyaletin başsavcısı, kiralama yazılım şirketi RealPage'e karşı bir antitröst davası açtı. Dava, uygulamanın algoritmalar kullanarak ülke genelindeki kira fiyatlarını artırdığını iddiası üzerine açıldı.

Davada, RealPage'in yazılımı YieldStar'ın, ev sahiplerinden ve kiralama şirketlerinden topladığı hassas bilgileri, rekabeti sınırlayan ve kiracıların daha fazla ödeme yapmasına zorlayan fiyatlar ve uygulamalar öneren algoritmalara beslediği iddia ediliyor.

RealPage'in ABD'de kira fiyatlarını manipüle ettiği iddia edildi

Adalet Bakanı Merrick Garland, Amerikalıların, bir şirketin ev sahipleriyle birlikte yasayı çiğnemek için yeni bir yol bulduğu için daha fazla kira ödemek zorunda olmamaları gerektiğini söyledi.

RealPage'in yazılımının küresel olarak 24 milyondan fazla kiralık konut yönettiği bildirildi. Adalet Bakanlığı'nın şikayeti, Teksas merkezli şirketin, kira oranları ve diğer kira koşulları hakkında kamuya açık olmayan ve rekabete duyarlı bilgiler paylaşmayı kabul eden rakip ev sahipleriyle sözleşme yaptığını iddia ediyor.

Yine Bakanlığa göre RealPage, topladığı bilgilerle yazılımın algoritmalarını eğitiyor.

Kuzey Karolina, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, Minnesota, Oregon, Tennessee ve Washington başsavcıları tarafından desteklenen Bakanlık, ABD Orta Bölge Federal Mahkemesi'ne dava açarak şirketin Sherman Yasası'nın 1. ve 2. bölümlerini ihlal ettiğini iddia etti. 1890 tarihli yasa, ABD'nin antitröst eylemlerinin temel taşı olarak kabul ediliyor.

Ayrıca, dava, RealPage'in, dürüst işletmelerin rekabet etmesini zorlaştırarak piyasada tekel oluşturduğunu ve böylece RealPage'in piyasadaki kontrolünü güçlendirdiğini iddia ediyor.

Şikayette, şirketin iç belgelerine ve yeminli ifadelerine atıfta bulunuluyor.

İstanbul Fatih'te otelde yangın! Çok sayıda ekip bölgedeİstanbul Fatih'te otelde yangın! Çok sayıda ekip bölgedeGündem
Mourinho 5 isim için kararını verdi!Mourinho 5 isim için kararını verdi!Spor
Dünya
Pakistan'da yolcu otobüsü uçuruma uçtu! 29 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da yolcu otobüsü uçuruma uçtu! 29 kişi hayatını kaybetti
Sicilya'daki yat kazası ile ilgili soruşturma: Herkes öldü mürettebat nasıl kurtuldu?
Sicilya'daki yat kazası ile ilgili soruşturma: Herkes öldü mürettebat nasıl kurtuldu?
ABD: İsrail'in yanındayız
ABD: İsrail'in yanındayız
Son dakika... İsrail ve Lübnan arasında tansiyon yükseldi
İsrail ve Lübnan arasında tansiyon yükseldi
Telegram kurucusu Pavel Durov gözaltına alındı
Telegram'ın kurucusu gözaltına alındı
Uzayda mahsur kalan astronotların dönüş tarihleri belli oldu
Uzayda mahsur kalan astronotların dönüş tarihleri belli oldu