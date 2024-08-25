Yazılım şirketine dava: 'Kira fiyatlarını manipüle etti'

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve sekiz eyaletin başsavcısı, kiralama yazılım şirketi RealPage'e karşı bir antitröst davası açtı. Dava, uygulamanın algoritmalar kullanarak ülke genelindeki kira fiyatlarını artırdığını iddiası üzerine açıldı.

Davada, RealPage'in yazılımı YieldStar'ın, ev sahiplerinden ve kiralama şirketlerinden topladığı hassas bilgileri, rekabeti sınırlayan ve kiracıların daha fazla ödeme yapmasına zorlayan fiyatlar ve uygulamalar öneren algoritmalara beslediği iddia ediliyor.

RealPage'in ABD'de kira fiyatlarını manipüle ettiği iddia edildi

Adalet Bakanı Merrick Garland, Amerikalıların, bir şirketin ev sahipleriyle birlikte yasayı çiğnemek için yeni bir yol bulduğu için daha fazla kira ödemek zorunda olmamaları gerektiğini söyledi.

RealPage'in yazılımının küresel olarak 24 milyondan fazla kiralık konut yönettiği bildirildi. Adalet Bakanlığı'nın şikayeti, Teksas merkezli şirketin, kira oranları ve diğer kira koşulları hakkında kamuya açık olmayan ve rekabete duyarlı bilgiler paylaşmayı kabul eden rakip ev sahipleriyle sözleşme yaptığını iddia ediyor.

Yine Bakanlığa göre RealPage, topladığı bilgilerle yazılımın algoritmalarını eğitiyor.

Kuzey Karolina, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, Minnesota, Oregon, Tennessee ve Washington başsavcıları tarafından desteklenen Bakanlık, ABD Orta Bölge Federal Mahkemesi'ne dava açarak şirketin Sherman Yasası'nın 1. ve 2. bölümlerini ihlal ettiğini iddia etti. 1890 tarihli yasa, ABD'nin antitröst eylemlerinin temel taşı olarak kabul ediliyor.

Ayrıca, dava, RealPage'in, dürüst işletmelerin rekabet etmesini zorlaştırarak piyasada tekel oluşturduğunu ve böylece RealPage'in piyasadaki kontrolünü güçlendirdiğini iddia ediyor.

Şikayette, şirketin iç belgelerine ve yeminli ifadelerine atıfta bulunuluyor.