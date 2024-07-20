Yazılım sorunu dünyada kaosa neden oldu, uçuşlar ve ameliyatlar ertelendi! Sorun sona erdi mi?

Bir çok sektörde kaosa neden yazılım hatasının ardından küresel hizmetler yavaş yavaş normale dönüyor.

Çok sayıda sektörü sekteye uğratan kaosa siber güvenlik şirketi Crowdstrike'ın güncellemesi neden olmuştu. Güncelleme, şirket müşterilerinin sistemlerini bilgisayar korsanlığına karşı daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyordu. Ancak güncelleme dosyalarındaki hatalı kod, Microsoft'un Windows işletim sistemini kullanan şirketler için son yıllardaki en geniş çaplı teknoloji kesintilerinden birine neden oldu.

Bankalar, havalimanları, hastanelerde hizmetler durdu

Küresel çapta bankalar, havalimanları, hastaneler, kargo şirketleri ve devlet dairelerinde hizmetler kesintiye uğradı.

Microsoft'a göre sorun perşembe akşamı 22:00'de başladı. Sorunun tam boyutu ise ancak Cuma sabahı belli oldu. CrowdStrike, etkilenen sistemleri düzeltmek için bilgi yayınladı. Ancak NTV'de yer alan haberdeki uzmanlara göre, hatalı kodun her cihazda manuel olarak ayrı ayrı düzeltilmesi gerektiğinden sistemi yeniden çevrimiçi hale getirmek zaman alacak.

5 binden fazla uçuş iptal edildi

Yazılım kaosunda hizmetleri sekteye uğrayanlardan biri de havacılık sektörüydü. Küresel çapta 5 binden fazla uçuş iptal edildi.

Check-in işlemlerindeki sorun nedeniyle havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu.

Uçuş takibi sitesi Flightradar sorun sırasında ABD genelinde yavaşlayan hava trafiğinin animasyonunu paylaştı.

Kesintinin çözülmesinin ardından şirketler, ertelenen ve iptal edilen uçuşlardan kaynaklanan yoğunlukla baş etmek zorunda kaldı.

Bazı havalimanlarında sorunlar devam ediyor

Havayolu hizmetleri genel olarak normale dönmeye başlarken, bazı havalimanlarında hala check in ve ödeme sistemlerinde sorun yaşandığı belirtiliyor.

Bazı gecikme ve iptallerin hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.

Avrupa'da çok sayıda ameliyat ertelendi

Kesinti bir çok ülkede sağlık sektörünü de olumsuz etkiledi. İngiltere, Almanya gibi ülkelerde çok sayıda ameliyat ertelendi.

Kesinti birçok kuruluşun bilgi teknoloji sistemi gibi tek bir arıza noktası söz konusu olduğunda acil durum planlarını uygulamaya yeterince hazırlıklı olmadığı yönündeki endişeleri de artırdı.