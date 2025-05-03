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Yemen Başbakanı Bin Mübarek, görevinden istifa etti

Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Yemen Başbakanı Bin Mübarek, görevinden istifa etti
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Başbakan Bin Mübarek, X platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Bin Mübarek, açıklamasında, "Az önce (Yemen) Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile görüşmemi tamamladım ve kendisine Başbakanlık görevimden istifamı sundum." ifadesini kullandı.

Kendisinden sonra gelecek kişiye muvaffakiyet dileğinde bulunan Bin Mübarek, herkesi ülkenin içinde bulunduğu bu zor şartlarda yeni göreve gelecek başbakanın görevini layıkıyla yapması için ona destek olmaya, etrafında kenetlenmeye çağırdı.

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