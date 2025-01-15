Yemen hükümeti, Husilerle siyasi krizin çözülmesi için 3 anlaşmayı referans alacak

Yemen resmi ajansı SABA, Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek'in Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, Grundberg'in siyasi sürecin canlandırılması amacıyla bölgede yaptığı ziyaretler hakkında Bin Mübarek'e bilgi verdiği belirtildi.

Bin Mübarek ise Yemen hükümeti ve Husiler arasındaki siyasi sürecin yeniden başlaması için ülkede, bölgede ve uluslararası düzeyde mutabık kalınan 3 anlaşmanın referans kabul edildiğine dikkati çekti.

Referans olarak kabul ettiklerini anlaşmalara dair Bin Mübarek, bunları 2011 Körfez Girişimi, 2013-2014 yıllarında Sana'da yapılan Ulusal Diyalog Konferansı'nın sonuçları ve BM Güvenlik Konseyinin 2216 sayılı kararı şeklinde sıraladı.

Başbakan Bin Mübarek, BM Güvenlik Konseyinin 2216 sayılı kararı uyarınca Yemen'deki Husilerin kontrol ettikleri bölgeden çekilmeleri ve silah bırakmaları gerektiğini hatırlattı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, dün İran'a giderek Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve İranlı yetkililerle Yemen'de gerilimin azaltılması konusunu görüşmüştü.