  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yemen topraklarından İsrail'e füze saldırısı: Sirenler çaldı
Takip Et

Yemen topraklarından İsrail'e füze saldırısı: Sirenler çaldı

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle Yehuda şehri ile Ölü Deniz kıyısındaki bölgelerde sirenlerin çaldığını açıkladı. Füzenin İsrail topraklarına girmeden önce etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yemen topraklarından İsrail'e füze saldırısı: Sirenler çaldı
Takip Et

Orta Doğu’daki katliamlarını sürdüren İsrail ordusuna Yemen topraklarından misilleme saldırısı yapıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen’den İsrail’e bir füze fırlatıldığı belirtildi.

Saldırı nedeniyle Yehuda şehri ile Ölü Deniz kıyısındaki bölgelerde sirenlerin çaldığı kaydedilirken, füzenin İsrail topraklarına girmeden önce hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği tahmin edilen Yemen’deki İran destekli Husiler’den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İran'dan UAEA kararına tepki: Yeni nesil santrifüjler devreye sokulduİran'dan UAEA kararına tepki: Yeni nesil santrifüjler devreye sokulduDünya

 

Pentagon doğruladı: Rusya, Ukrayna'da kıtalararası balistik füze kullandıPentagon doğruladı: Rusya, Ukrayna'da kıtalararası balistik füze kullandıDünya

 

Dünya
İtalya Savunma Bakanı Crosetto: Karar siyasi değil, Netanyahu gelirse tutuklarız
İtalya Savunma Bakanı Crosetto: Karar siyasi değil, Netanyahu gelirse tutuklarız
İran'dan UAEA kararına tepki: Yeni nesil santrifüjler devreye sokuldu
İran'dan UAEA kararına tepki: Yeni nesil santrifüjler devreye sokuldu
Pentagon doğruladı: Rusya, Ukrayna'da kıtalararası balistik füze kullandı
Pentagon doğruladı: Rusya, Ukrayna'da kıtalararası balistik füze kullandı
Zelenskiy: Bugün Putin, bu yıl savaşı büyütmek için ikinci adımı attığını itiraf etti
Zelenskiy: Bugün Putin, bu yıl savaşı büyütmek için ikinci adımı attığını itiraf etti
Netanyahu'dan UCM kararı sonrası ilk açıklama: İsrail bu kararı tanımıyor ve tanımayacak
Netanyahu'dan UCM kararı sonrası ilk açıklama: İsrail bu kararı tanımıyor ve tanımayacak
İngiltere'den savaş sinyali: İngiliz ordusunun bu gece savaşması istenirse savaşırız
İngiltere'den savaş sinyali: İngiliz ordusunun bu gece savaşması istenirse savaşırız