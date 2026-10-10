Yemen'de çatışmalar yeni aşamada: Çin'den bölgesel çözüm önerisi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Yemen'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Oturumda konuşan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, eylül ayından bu yana ülkedeki durumun önemli ölçüde değiştiğini ve çatışmaların daha yüksek yoğunluklu bir aşamaya geçtiğini söyledi. Fu, savaşın olumsuz etkilerinin Babülmendeb Boğazı üzerinden deniz ulaşımına ve bölge ülkelerine yayıldığını ifade etti.

Çin'den kapsamlı çözüm çağrısı

Yemen'deki krizin kritik bir noktaya ulaştığını belirten Fu Cong, uluslararası toplumun mevcut gerilimi azaltabilecek uygulanabilir bir çözüm geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Yemen'de on yılı aşkın süredir devam eden sorunun Orta Doğu'daki diğer gelişmelerle yakından bağlantılı olduğuna işaret eden Fu, kalıcı çözüm için bölgenin genel güvenlik ve siyasi tablosunun dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Üç temel başlık öne çıktı

Fu Cong, Yemen krizinin birbiriyle bağlantılı üç boyutunun birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Bu başlıkları ülke içindeki çatışmalar, deniz seyrüseferinin güvenliği ve Yemen'in bölge ülkeleriyle ilişkileri olarak sıraladı. Çinli temsilci, söz konusu alanlarda eşgüdümlü adımlar atılmasının önemine dikkat çekerek sorunların birbirinden ayrı değerlendirilmesinin kapsamlı bir çözüm için yeterli olmayacağını ifade etti.

Çin'in bölgesel güvenlik girişimi gündemde

Fu Cong, Çin'in kısa süre önce Orta Doğu'da ortak güvenliği geliştirmeye yönelik dört maddelik bir girişim açıkladığını da hatırlattı. Bölge ülkelerinin kapsamlı güvenlik yaklaşımı benimsemesini ve Orta Doğu için yeni bir güvenlik çerçevesi oluşturmasını teşvik eden girişimin, Yemen krizi dâhil bölgedeki önemli sorunların çözümüne farklı bir bakış açısı sunabileceğini belirtti.