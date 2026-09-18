Yemen’de çatışmalar yeniden alevlendi: Husiler Marib’e ilerliyor

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Yemen'de uzun süredir devam eden çatışmalarda son haftalarda yeniden yoğunluk yaşanıyor. İran destekli Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki bazı bölgelerde ilerlemesinin ardından gözler, ülkenin petrol ve doğal gaz kaynaklarının önemli bölümünün bulunduğu Marib vilayetine çevrildi.

Marib'in yanı sıra güneydeki Taiz kenti de çatışmaların merkezinde bulunuyor. Husilerin ilerleyişi, Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığı üzerindeki baskının artmasına ilişkin endişeleri de beraberinde getiriyor.

Husilerin hedefinde Marib ve Taiz var

Husilerin kuzeydeki kontrol alanlarından güneye doğru ilerlemesiyle Marib ve Taiz çevresindeki çatışmalar yoğunlaştı. Yemen hükümetine bağlı güçler, son bir ay içerisinde her iki bölgede Husi mevzilerine savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi. Husiler ise hükümetin kontrolündeki bölgelere füze saldırıları gerçekleştirdi.

Yemenli yetkililer ve uzmanlar, bölgede yaşanan çatışmaları 2021'den bu yana Marib çevresinde görülen en yoğun çatışmalar arasında değerlendiriyor.

Marib neden kritik?

Marib, Yemen'in en önemli petrol ve doğal gaz sahalarının bulunduğu bölgelerden biri. Vilayetin Husilerin kontrolüne geçmesi halinde Yemen hükümetinin mali kaynaklarının ve yönetim üzerindeki meşruiyet iddiasının zayıflayabileceği belirtiliyor.

Marib'in kaybedilmesinin ayrıca Husilere, Suudi Arabistan sınırına uzanan Hadramut yönünde yeni bir güzergâh sağlayabileceği ifade ediliyor.

Husiler “özgürleştirme” mesajı verdi

Husi siyasi yetkilisi Muhammed el-Buhayti, Marib'deki aşiret liderlerinin vilayetin “özgürleştirilmesi” yönünde çağrıda bulunduğunu söyledi.

Buhayti, Sana yönetiminin Yemen topraklarının tamamını kontrol altına alma hedefinden vazgeçmediğini belirtti. Husi yetkili ayrıca Suudi Arabistan destekli güçlerin gerilimi düşürmeye yönelik girişimleri kabul etmediğini ifade etti.

Taiz'de çatışma hattı genişliyor

Çatışmalar yalnızca Marib çevresiyle sınırlı kalmadı. Son haftalarda Taiz de savaş hattının önemli merkezlerinden biri haline geldi. Husilerin Taiz'i kuşatmaya ve kenti Aden'e bağlayan son kara bağlantısını kesmeye çalıştığı aktarılıyor. Taiz, Husi kontrolündeki kuzey ile Yemen hükümetinin kontrolündeki güney kıyı bölgeleri arasında bağlantı sağlayan önemli noktalardan biri konumunda.

Suudi Arabistan hava saldırılarını artırdı

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan, Husilerin ilerleyişini durdurmak amacıyla hava operasyonlarını yoğunlaştırdı. Husi yönetimindeki Saba haber ajansı, Suudi Arabistan'ın Hacce vilayetindeki Abs kentine düzenlediği hava saldırısında bir kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını bildirdi. Husi askeri sözcüsü Yahya Seri ise Suudi savaş uçaklarının son 24 saat içerisinde Taiz ve Hacce'yi 37 kez F-15 uçaklarıyla bombaladığını öne sürdü.

Husiler Suudi savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı

Husiler, Marib üzerinde Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını yerli üretim bir füzeyle vurduklarını açıkladı. Bölgede bulunan enkazın Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan F-15 uçaklarıyla uyumlu göründüğü aktarıldı. Ancak enkazın kesin olarak nerede bulunduğu doğrulanmadı.

Çatışmalar Suudi Arabistan'a da yansıdı

Yemen'deki çatışmaların etkileri Suudi Arabistan'da da görüldü. Suudi Arabistan Sivil Savunması, Taif kentinde bir Yemen vatandaşının Husi insansız hava aracının önlenmesi sırasında saçılan şarapnel nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayda Pakistanlı bir kişinin de yaralandığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yemen yeniden iki cepheli çatışmaya sürükleniyor

Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'ın uzun süredir desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki mücadele yeniden yoğunlaşmış durumda. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun yıllar süren hava operasyonlarına rağmen Husilerin iktidardan uzaklaştırılamadığı belirtilirken, ülke fiilen kuzeyde Husi kontrolündeki, güneyde ise hükümet güçlerinin hakimiyetindeki iki ana bölgeye ayrılmış durumda. Marib ve Taiz çevresindeki son çatışmalar, bu iki güç arasındaki cephe hattının yeniden hareketlendiğine işaret ediyor.