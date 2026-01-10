Yemen’de fiili kontrol dengeleri BAE destekli grubun çekilmesiyle değişti

Güney Geçiş Konseyi’nin (GGK) sahneden çekilmesinin ardından, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ülkenin doğu ve güney kesimlerinde kontrol alanını genişletti. Bu gelişmeyle birlikte hükümet güçleri, daha önce GGK’nin etkin olduğu birçok vilayette yeniden fiili hakimiyet kurdu. Husiler ise 2014’ten bu yana denetimlerinde tuttukları kuzey ve batı bölgelerde varlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Kontrol altındaki bölgeler

Sahadaki son durumu yansıtan haritaya göre Yemen hükümeti, ülkenin güneyi ve doğusunda geniş bir coğrafyada askeri ve idari denetimi elinde bulunduruyor. Hükümet güçleri, geçici başkent Aden’in yanı sıra Taiz, Lahic, Dali, Ebyen, Şebve, Marib, Cevf, Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinde kontrol sağladı.

Bu vilayetler; Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan hatlar, petrol ve doğal gaz sahaları, limanlar ile ana ulaşım güzergahları açısından stratejik önem taşıyor. Özellikle Hadramevt ve El-Mehra, enerji kaynakları ve Umman’a yakın konumları nedeniyle uzun süredir bölgesel güç mücadelesinin odağında yer alıyordu. Hükümete bağlı birliklerin bu bölgelerde kamu kurumları, havaalanları, limanlar ve ana kara yollarında konuşlandığı, güvenlik ve idari yapıların yeniden işler hâle getirilmeye çalışıldığı ifade ediliyor.

İran destekli Husiler ise başkent Sana başta olmak üzere Yemen’in kuzey ve batısındaki vilayetlerde fiili kontrolünü koruyor. Haritaya göre Husiler; Sana, Beyda, İbb, Reyme, Hudeyde, Mahvit, Hacce, Amran, Sada ve Hazm vilayetlerinde etkili konumda bulunuyor.

Bu bölgeler, Husilerin askeri, siyasi ve idari merkezlerini barındırıyor. Sana, hareketin siyasi merkezi olma özelliğini sürdürürken, Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde vilayeti limanı sayesinde insani yardımlar, ticaret ve askeri lojistik açısından kritik bir rol oynuyor. Ayrıca Sada ve Hacce vilayetleri, Suudi Arabistan sınırına yakınlıkları nedeniyle Husilerin sınır hattındaki askeri varlığının yoğunlaştığı bölgeler arasında yer alıyor.

GGK sonrası yeni güç dengesi

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi’nin kendisini feshetmesiyle, Yemen’in güneyindeki ayrılıkçı yapı fiilen sona ermiş oldu. Bu gelişmeyle birlikte daha önce GGK’nin kontrolünde bulunan Aden ve çevresi ile doğu vilayetleri yeniden Yemen hükümetinin idaresine geçti.

Ortaya çıkan yeni tabloda, Yemen’deki fiili kontrol büyük ölçüde uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ile Husiler arasında şekilleniyor. Bu durum, ülkedeki çatışma dinamiğinin güneydeki ayrılıkçı unsurlardan ziyade hükümet ile Husiler arasındaki ana cepheye odaklandığına işaret ediyor.

Son dönemde yaşanan gelişmeler

BAE destekli GGK’ye bağlı güçler, Aralık 2025’in başlarında Yemen yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerini ele geçirmişti. Konseyin, yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan öncülüğündeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu’nun desteğiyle operasyonlar başlatılmıştı. Bu operasyonlar sonucunda söz konusu vilayetlerde kontrol yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, 7 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Aydarus ez-Zübeydi’ye bağlı güçlere yönelik operasyonların ardından Zübeydi’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne kaçtığını açıklamıştı. Art arda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin ardından Güney Geçiş Konseyi, kendisini feshettiğini duyurmuştu.