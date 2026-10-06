Yemen'de gerilim tırmandı: Moha'da çatışma, Kızıldeniz'de operasyon

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Yemen'de Kızıldeniz kıyısındaki çatışmalar yeniden alevlendi.

Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri, Bab el-Mendeb Boğazı çevresinde operasyon başlattı. Yemen Savunma Bakanlığı, Moha kentinin kontrol altına alındığını duyurdu. Husiler ise hükümetin sahada bir kazanım elde etmediğini savundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Hudeyde vilayetinde denizden operasyon düzenlediği, hükümet birliklerinin boğaz girişindeki Dübab bölgesinde hava pisti dahil kritik noktaları ele geçirdiği bildirildi.

Karşılıklı kuşatma iddiaları

Husiler ise Taiz çevresinde bir dağ yolunu keserek hükümet güçlerini kuşatma altına aldıklarını öne sürdü. Hükümet kaynakları bu iddiayı reddetti.

Husilerin Taiz-Aden yolundaki bir menfezi tahrip ederek yolu ulaşıma kapattığı da aktarıldı.

Husiler ayrıca Suudi Arabistan içindeki birçok noktaya saldırı düzenlediklerini iddia etti. Açıklamada Riyad'daki Kral Halid Havalimanı, Rabığ'daki Aramco rafinerisi, Abha Havalimanı ve Hamis Muşayt Askeri Üssü'nün hedef alındığı belirtildi. Husiler Suudi hava sahasındaki sivil uçuşları hedef alma tehdidinde de bulundu.

İnsani tablo ağırlaşıyor

Birleşmiş Milletler Göç Ajansı, çatışmaların yeniden başlamasından bu yana 184 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Husilerin kontrolündeki sağlık yetkilileri, Sana vilayetine bağlı Sanhan ve Sav'an ilçelerine düzenlenen saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.