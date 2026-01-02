Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi: Uluslararası Aden Havalimanı'ndaki operasyonlar askıya alındı

GGK'ye bağlı "Bağımsız Aden Tv" kanalı, geçici başkent Aden'de yer alan uluslararası havalimanındaki uçuşların Suudi Arabistan tarafından durdurulduğunu iddia etti.

Televizyon kanalı, Uluslararası Aden Havalimanı'ndaki iç ve dış hatlarda operasyonların askıya alındığına işaret etti.

Bu arada Yemen Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'ndan kendilerine bir genelge ulaştığı belirtildi.

BAE destekli GGK'ye yakınlığıyla bilinen Bakanlığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan'ın Aden Havalimanı'ndan kalkış yapan uçakları Cidde'deki havalimanında aramaya tabi tutma yönündeki sürpriz uygulamayı kınıyoruz."

Açıklamada, Uluslararası Aden Havalimanı ile BAE'deki havalimanları arasında uçacak uçakların Cidde Havalimanı'nda aramaya tabi tutulmasının talep edildiği öne sürüldü.

Yemen hükümetinden yalanlama

Öte yandan Yemen resmi haber ajansı SABA'nın hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Uluslararası Aden Havalimanı'nı kapatma yönünde ne hükümetin ne de Arap Koalisyonu'nun hiçbir kararı olmadığı belirtildi.

Yemenli ilgili resmi makamların, gerilimin düşürülmesi ve ilan edilen olağanüstü hal bağlamında Arap Koalisyonu ile koordineli şekilde dış hatlardaki sınırlı bazı uçuşlarda düzenlemeler yapıldığına işaret edilen haberde, söz konusu düzenlemelerin de güvenlik gereklilikleri, uluslararası havacılık yasaları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda yapıldığı ifade edildi.

Haberde, Aden Havalimanı'nı kapatma sorumluluğunun ise GGK'ye yakınlığıyla bilinen Ulaştırma Bakanlığında olduğuna dikkat çekildi.

"GGK güçleri, Hadramevt'teki Reyyan Havalimanı'nı yağmaladı"

Öte yandan, Yemen devlet televizyonu, GGK'ye bağlı milis güçlerin doğudaki Hadramevt vilayetinde yer alan Reyyan Havalimanı'na baskın yaparak terminal içindeki her şeyi yağmaladıklarını duyurdu.

Konuyla ilgili GGK'den henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen yerel medyasına göre, Hadramevt vilayetinin sahil bölgesinde yer alan Mukella kentide yer alan Reyyan Havalimanı, uluslararası standartlarda faaliyet gösteren bir tesis ancak ülkedeki kriz döneminde BAE güçleri tarafından askeri üs olarak kullanılıyordu.

Yemen Başkanlık Konseyi'nden Güney Geçiş Konseyi'ne çağrı: Tansiyonu daha fazla yükseltmeyin

Başkanlık Konseyi Üyesi Abdullah el-Alimi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Hadramevt ve el-Mehra vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçiren GGK'ye uyarıda bulundu.

Yeni bir yıla girerken Yemenliler olarak aklı selim ve hikmetle hareket etme fırsatlarının olduğuna işaret eden Alimi, "Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden gerçek anlamda çekilmeyle kanların dökümesine ve tansiyonu düşürme fırsatımız hala var." ifadelerini kullandı.

Başkanlık Konseyi'nde yer alan ancak onlarla hemfikir olmadıkları üye arkadaşlarına ve GGK'ye çağrıda bulunarak, "tansiyonu yükseltme ve hala bölgeye askeri güç gönderme" yönündeki kışkırtmalara kulak vermemeleri talebinde bulunan Alimi, Yemen'de durumu daha karmaşık hale getirecek fitnelere karşı ulusal çıkarları öne çıkarmaları çağrısı yaptı.

İran destekli Husiler ile uzun yıllardır yaşanan çatışmaları işaret eden Alimi, "Ülkede yeni bir cephenin açılması, hem ekonomik hem de toplumsal açıdan halkın acılarını ikiye katlayacaktır." ifadelerini kullandı.

GGK'ye bağlı unsurlar Reyyan Havalimanı’na baskın düzenledi

Yemen Başkanlık Konseyi aklıselimle hareket edilmesi, kan dökülmesinin önlenmesi ve gerilimin daha fazla tırmandırılmaması çağrısı yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlı güçlerin Yemen’den üst üste ikinci günde de çekilmeyi sürdürdüğü bildirildi. Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise yayımladığı son “egemenlik kararlarının” aşılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Salı günü yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan ortak savunma anlaşmasının feshedildiğini duyurdu.

Ülkedeki tüm BAE güçleri ve personelinin 24 saat içinde Yemen topraklarından çekilmesini isteyen Alimi, meşru yönetime bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ne Hadramevt ve Mehra vilayetlerindeki tüm askeri kamplara girerek kontrolü ele almaları talimatını verdi.

Hadramevt Valisi Hanbeşi: GGK'nin çekilmemesi halinde askeri karşılık görecek

Yemen'in Hadramevt Valisi Salim Hanbeşi, Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" televizyonuna yaptığı açıklamada, "Sorun halen devam ediyor, GGK henüz çekilmedi. GGK'nin önünde sadece tam ve koşulsuz çekilme seçeneği var, aksi halde askeri bir karşılık görecekler." ifadelerini kullandı.

Vali Hanbeşi ayrıca, GGK unsurlarını Hadramevt'teki petrol kaynakları ve bölgenin imkanlarını kontrol altına almaya çalışmakla suçlayarak, güçlerin "beklendiği gibi barışçıl yollarla çekilmeyeceğini" dile getirdi.

Yemen'de yaşanan son gelişmeler

Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı GGK, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu illerini askeri hamlelerle ele geçirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık sabahı Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığının onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye, Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.