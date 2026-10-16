Yemen'deki iç savaştan kaçanların sığındığı Cibuti kampında kolera salgını başladı

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisinin düzenlediği haftalık basın toplantısında kameralar karşısına geçen BMMYK Sözcüsü Matthew Saltmarsh, Yemen'deki yoğun çatışma ortamından kaçarak Cibuti'ye ulaşan mülteci sayısının 4 bini aştığını resmen açıkladı. Sığınmacıların barındığı Markazi mülteci kampında sağlık koşullarının alarm verdiğini belirten Saltmarsh, kampta 30'dan fazla kolera vakasının tespit edildiğini ve ne yazık ki bir mültecinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Uluslararası yardım kuruluşları, salgının yayılmasını önlemek amacıyla kamp genelinde acil hijyen ve sağlık tedbirleri almaya başladı.

Taiz'de 233 binden fazla sivil yerinden edildi

Toplantıda söz alan BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Zoe Brennan, Yemen genelinde zorunlu göç dalgalarının durdurulamadığını vurguladı. Ülkenin stratejik noktalarından Taiz'de yerinden edilen sivil sayısının 233 bini aştığını belirten Brennan, binlerce insanın en temel insani yardımlardan mahrum bir şekilde hayatta kalmaya çalıştığını ifade etti. Bölgedeki güvenlik riskleri ve devam eden silahlı çatışmalar, yardım konvoylarının mülteci kamplarına ve kuşatma altındaki bölgelere ulaşmasını son derece güçleştiriyor.

Hastanelerde ilaçlar tükeniyor ve sevkiyatlar engelleniyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic ise Taiz ve çevresindeki hastanelerde ilaç, oksijen ve cerrahi malzemelerin tükenme noktasına geldiğini açıkladı. Bölgede devam eden yol kapatma eylemlerinin ve güvenlik kısıtlamalarının hayat kurtarıcı tıbbi malzemelerin sevkiyatını tamamen engellediğini vurgulayan Jasarevic, "Taiz'e kesintisiz ve güvenli insani erişimin sağlanması hayati önem taşıyor" uyarısında bulundu. DSÖ verilerine göre, ülkedeki çatışmaların yeniden tırmandığı 6 Ağustos tarihinden bu yana 1282 kişi yaşamını yitirirken, 5 bin 891 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

Yemen'deki iç savaşın ve krizin arka planı

Yemen'deki insani felaket, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve ülkenین batısındaki stratejik vilayetleri ele geçirmesiyle patlak veren iç savaşa dayanıyor. Ülkede meşru hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalar derin bir ekonomik ve sosyal çöküşe yol açarken, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine askeri ve lojistik destek veriyor. On yılı aşkın süredir devam eden bu yıkıcı savaş, milyonlarca sivili yerinden ederken, bölgeyi dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin merkezine dönüştürmüş durumda.