Yemen'in kritik hattında yeni göç dalgası: Taiz'de 48 saatte binlerce insan yurtlarından oldu

Hükümet birlikleri ile Husiler arasında kontrolü elinde tutma veya yeni mevzi kazanma mücadelesi, özellikle Taiz’in kırsal kesimlerindeki yerleşim yerlerinde ve ikmal yolları çevresinde şiddetini artırdı. Yerleşim alanlarının orta yerine düşen mermiler, sivillerin günlük yaşamını sürdürmesini imkansız hale getirirken, bölge halkı can güvenliğini sağlayabilmek adına ellerinde kalan kısıtlı eşyalarla yollara düşmek zorunda kaldı. Ani ve hazırlıksız gerçekleşen bu göç dalgası, bölgedeki komşu alt ilçelerin ve güvenli kabul edilen kırsal ceplerin altyapısını tamamen kilitledi; yerel imkanlar tükenme noktasına geldi.

Uluslararası kurumlar ve yerel kaynaklardan acil müdahale çağrısı

Evlerini, tarlalarını ve düzenlerini geride bırakmak zorunda kalan binlerce insan; gıda, temiz içme suyu, ilaç, hijyen malzemesi ve barınma gibi en temel insani gereksinimlerden mahrum bir şekilde açık alanlarda veya son derece yetersiz geçici yerleşkelerde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Uluslararası yardım kuruluşları, bölgedeki çatışma hallerinin bu ivmeyle devam etmesi durumunda krizin ön alınamaz boyutlara ulaşacağı uyarısında bulunuyor. Sivil halkın acil koruma altına alınması ve insani yardım malzemelerinin kesintisiz bir şekilde ulaştırılabilmesi için taraflara acil ateşkes ve insani koridor açılması çağrıları yapılıyor.

Göç eden ailelerin yerleştirildiği geçici kamplardaki aşırı yoğunluk, bölgede salgın hastalık ve kış ayları öncesi barınma risklerini de beraberinde getiriyor. Yerel idarelerin lojistik kapasitesini aşan bu durum, uluslararası koordinasyon sağlanmadığı takdirde krizin Taiz sınırlarını aşarak komşu şehirlere de sirayet edebileceğini gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde insani koridorların açılma hızı, binlerce sivilin hayatta kalma mücadelesindeki en belirleyici unsur olacak.