Yende kritik eşik! 158 seviyesinin altına yaklaştı

Japon yeni, yeni bir döviz piyasası müdahalesi ihtimaline ilişkin kaygıların etkisiyle hareketli seyrini sürdürdü. Yen, çarşamba sabahı New York işlemlerinde dolar karşısında yaklaşık 158,20 seviyesine yükselirken, kısa süreliğine 158 sınırının altına yaklaştı.

Yen bir gün önce temmuz sonrasının en düşük seviyesini görmüştü

Japon para birimi, bir önceki işlem gününde dolar karşısında yaklaşık 160,30 seviyesine kadar gerilemişti. Bu seviye, temmuz sonunda gerçekleştirilen yen alım müdahalesinden bu yana görülen en düşük nokta olmuştu. Yendeki hareketlilikte, Japon yetkililerin yeni bir döviz piyasası müdahalesine başvurabileceği yönündeki beklentiler etkili oldu.

Faiz artışı beklentisi yene destek sağlıyor

Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımlarını daha hızlı gerçekleştirebileceğine yönelik beklentiler de yenin seyrinde belirleyici oldu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 30 Ağustos’ta Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda ile gerçekleştirdiği görüşmede, yenin önemli ölçüde düşük değerlenmesini gidermeye yönelik kararlı piyasa ve para politikası adımlarına güçlü destek verdiğini açıkladı. BOJ Para Politikası Kurulu üyesi Hajime Takata ise faiz oranlarının her toplantıda artırılabileceğini söyledi. Takata, faiz artışlarının her zaman 0,25 puanla sınırlı kalmayabileceğini de ifade etti.

Williams'ın açıklamaları dolar endeksini aşağı çekti

New York Fed Başkanı John Williams, tarifeler ile Orta Doğu’daki çatışmanın enerji maliyetlerini artırmasının enflasyonun temel unsurları arasında yer aldığını belirtti. Williams, tarifelerin veya yüksek enerji fiyatlarının etkilerinde olağandışı bir yayılma gözlemlemediklerini söyledi. Para politikasında verilere bağlı hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Williams'ın açıklamalarının ardından dolar endeksi geriledi.

Eylül faiz artışı beklentisiyle çelişen mesaj

Williams'ın değerlendirmeleri, eylül ayında faiz artırımının tamamen ihtimal dışı olmadığını gösterse de piyasalarda artışın yüksek olasılıklı olduğu yönündeki beklentiyle örtüşmedi.