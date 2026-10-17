Yeni iklim raporu yaşamsal göstergelerde kritik eşiğin aşıldığını gösteriyor

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Son dönemde kaydedilen rekor sıcaklıklar ve tarihi fırtınalar, küresel iklim krizinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Bilim insanları tarafından yayımlanan yedinci yıllık iklim raporu, atmosferik karbon düzeyleri, okyanus sıcaklıkları ve orman yangınları dahil 16 temel iklim göstergesini inceleyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Karbon emisyonları ve fosil yakıt artışı

Rapora göre karbondioksit, metan ve nitröz oksit seviyeleri tarihi zirvelere ulaştı. Fosil yakıt tüketiminin artmasıyla birlikte enerji kaynaklı karbon emisyonları ilk kez 41 gigatonu aşarken, metan üreten hayvan sayısındaki artış ve rekor seviyedeki orman yangınları da ekosistem üzerindeki baskıyı katladı.

Buzullarda erime ve ekolojik eşikler

Okyanusların daha fazla enerji depolamasıyla birlikte buzulların kalınlığı ve kutup buzlarının kütlesi tarihin en düşük seviyelerine geriledi. Uzmanlar, Grönland ve Antarktika buz tabakaları ile okyanus akıntılarındaki zayıflamanın gelecekte büyük ekolojik değişimleri tetikleyebileceği konusunda uyarıyor. Öte yandan, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı artsa da mevcut önlemlerin krizi durdurmak için yeterince hızlı uygulanmadığı vurgulanıyor.