Yeni NATO Genel Sekreteri Rutte'nin ilk rotası Ukrayna oldu: Habersiz gitti!

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) yeni Genel Sekreteri Mark Rutte göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini Perşembe günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdi.

Burada yaptığı konuşmada Rutte, Rus işgaliyle mücadelede Ukrayna'ya desteğini sürdürme sözü verdi.

Rutte hava saldırısı sirenleri çalarken Ukrayna'nın başkenti Kiev'e vardı ve burada Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Rutte bu habersiz ziyaretin Moskova'nın 2022 başlarındaki geniş çaplı işgalinden bu yana gerçekleştirdiği beşinci ziyaret olduğuna dikkat çekerek, görevi devraldıktan sonra ilk olarak Ukrayna'ya gelmek istediğini sözlerine ekledi.

Ukrayna'ya verilen destek

Rutte NATO'nun sarsılmaz desteğini yineleyerek, "Ukrayna, NATO'ya her zamankinden daha yakın," dedi.

"Özgürlük için verdiğiniz mücadele Avrupa'nın değerlerini yansıtıyor," diyen Rutte, "Ukrayna'ya verilen desteği ileriye taşımanın bir öncelik ve ayrıcalık olduğunu" sözlerine ekledi.

NATO'nun yeni şefi Rutte, salı günü Brüksel'de göreve başlarken, Rus ordusunun doğu bölgelerindeki amansız ilerleyişi nedeniyle son zamanlarda savunmaya geçen Ukrayna'ya Batı'nın desteğini artırmaya yardımcı olma sözü verdi.

Rutte, ittifakın en güçlü üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kasım ayında kim başkan seçilirse seçilsin birlikte çalışabileceğinden emin olduğunu ifade etse de seçim sonuçları, Ukrayna'nın Batı desteğini sürdürme çabası açısından dönüm noktası görülüyor.

Zelenskiy önümüzdeki hafta Almanya'nın Ramstein hava üssünde yapılacak NATO toplantısı öncesinde Rutte ile Ukrayna'nın sözde zafer planına dair görüştüğünü belirtti.

İkili ayrıca, savaş alanındaki durumu ve Ukrayna askeri birliklerinin özel ihtiyaçlarını da ele aldı. Zelenskiy Ukrayna'nın uzun menzilli silahlar da dahil olmak üzere daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu yineledi.

Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin beklentiler sorulduğunda Rutte, ittifakın son dönemde birlikte attığı adımların "NATO üyeliğine bir köprü oluşturduğunu" söyledi.

40 milyar Euro değerinde fon yardımı, müttefikler arasında ikili güvenlik anlaşmaları ve yardım ile eğitimi koordine etmek üzere yeni bir NATO komutanlığının kurulması bu adımlar arasında yer alıyor.

Süzülme bombaları ile ne yapmalı?

Yerel yetkililerin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Rutte, Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'de beş katlı bir apartman bloğuna Rus yapımı bir süzülme bombasının isabet etmesi ve aralarında üç yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu en az 12 kişinin yaralanmasının ardından bölgeyi ziyaret etti.

Rusya sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Harkiv şehri, üçüncü yılına yaklaşan savaşın başından bu yana sık sık hava saldırılarının hedefi oldu.

Süzülme bombaları savaşta giderek yaygınlaşan bir silah haline geldi. Bu bombalar sivilleri endişelendirirken ve Ukrayna ordusunun cephe hattı savunmasına darbe vurdu.

Rus güçleri Donetsk bölgesinin doğusunda yıkıma yol açarken ve yorgun Ukrayna birliklerini yerle bir olmuş kasaba ve köylerden çekilmeye zorlarken, çarşamba günü Rusya'nın taktik açıdan önemli Vuhledar kasabasını ele geçirmesinde kilit bir silah oldu.

Zelenskiy son Harkiv saldırısının Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinden daha fazla destek alması gerektiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Rusya, Ukrayna'nın karşı saldırısının sonuçsuz kaldığı geçen yılın sonlarından bu yana savaş alanında inisiyatifi elinde bulunduruyor.

Ukrayna cephe hattında kritik bir insan gücü sorunuyla boğuşurken, Rusya'nın ezici saldırılarını durdurmakta zorlanıyor.

Rusya'nın savaş alanındaki kazanımları kademeli olsa da, Ukraynalılar geriye doğru itildikçe ve toprak kaybettikçe Rusya'nın istikrarlı ilerleyişi de artıyor.