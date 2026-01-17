  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yeni uyarı işaretleri turistleri ayılardan koruyacak
Takip Et

Yeni uyarı işaretleri turistleri ayılardan koruyacak

Japonya Turizm Ajansı (JTA), yerli ve yabancı turistleri ülke genelinde artan ayı saldırılarından korumayı amaçlayan yeni uyarı işaretlerini tanıttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yeni uyarı işaretleri turistleri ayılardan koruyacak
Takip Et

Japonya’da rekor seviyeye ulaşan ayı saldırıları, Japonya Turizm Ajansı’nı (JTA) harekete geçirdi. JTA, yerli ve yabancı turistleri ayı karşılaşmaları ve ayı saldırılarından korumayı amaçlayan yeni uyarı işaretlerini tanıttı.

Yeni uyarı işaretleri turistleri ayılardan koruyacak - Resim : 1

Tasarlanan uyarı işaretlerini internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişime açan JTA, "Ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, ayı görülme ihtimali bulunan turistik noktalarda bu uyarı işaretlerinin kullanılmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeni uyarı işaretleri turistleri ayılardan koruyacak - Resim : 2

Japonların yanı sıra dil bilmeyen yabancı ziyaretçileri de anlaşılır görsellerle uyarmayı hedefleyen işaretlerde, ayıları beslemenin, ayılara yaklaşmanın ve çevreye çöp atmanın yol açabileceği risklere dikkat çekildi.

Yeni uyarı işaretleri turistleri ayılardan koruyacak - Resim : 3
Japonya’da görülen ayı saldırıları 2025 yılında rekor seviyeye ulaşmıştı. En az 13 kişi ayı saldırılarında hayatını kaybederken, en az 217 kişi de yaralanmıştı.