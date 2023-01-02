Yeni yıla rekor sıcaklıklarla girildi

İsviçre, Belçika, Hollanda, İngiltere’nin de aralarında olduğu birçok Avrupa ülkesinde 1 Ocak 2023'te tarihteki en yüksek hava sıcaklıkları kaydedildi.

Kuzey İsviçre Alplerinde sıcaklıklar 1 Ocak’ta 20 derecenin de üstüne yükselerek yeni bir rekor kırdı. Daha önce hiç bu kadar ısınmamış İsviçre Alpleri’nin kuzey tarafında yer alan Delémont kasabasında, İsviçre Meteoroloji Genel Müdürlüğü MeteoSchweiz’a göre 20,2 derece görüldü. Brüksel’de de 2023’ün ilk gününde 15,2 derece sıcaklık kaydedildi.

Hollanda’da 15,4 ve İngiltere’de 16,3 derece ile yeni yılın ilk gününün en yüksek sıcaklıkları görüldü. Polonya’da da Varşova 18,9 derece ile her zamankinden daha sıcak bir 1 Ocak gördü. Macaristan’da da sıcaklıklar güneybatıdan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle 19 dereceye kadar çıktı.