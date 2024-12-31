Yeni Zelanda 2025’i karşıladı! Yeni yıla giren ilk ülke oldu

2025’i ilk karşılayan ülke Yeni Zelanda oldu. Her saat başı yeni bir ülke yeni yılı karşılayacak.

Hint Okyanusu'nda Avustralya'ya bağlı Cava Adasının yaklaşık 360 km güneyinde, Avustralya'nın 1.400 km kuzeybatısında yer alan Kiritimati (Christmas Adası) yeni yıla girdi.

Kiritimati, Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC) +14 saat diliminde yer aldığı için dünyada yeni günü ilk karşılayan yerlerden biri olarak biliniyor.

TSİ 14.00'te ise Tonga ve Samoa da yeni yılı karşılayan ülkeler arasında yer aldı.

Saat 16.00’da Avustralya yeni yıl heyecanını yaşayacak. Güney Kore ve Japonya Türkiye saatiyle 18.00’de, Tayland ise 19.00’da yeni yıla ‘merhaba’ diyecek.

Suriye'de bu yıl havai fişek gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor. New York Türkiye saatiyle sabah 8'de yeni yılı kutlayacak.