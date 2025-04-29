Yeni Zelanda açıklarında şiddetli deprem meydana geldi
Yeni Zelanda'nın batı açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin yaklaşık 286 kilometre batısı açıklarında olduğunu duyurdu.Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 6,2 olarak belirlendi.
Tsunami uyarısı yapılmadı
İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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