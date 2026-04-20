  1. Ekonomim
  2. Dünya
  Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro, Türkiye'ye geliyor
Takip Et

Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro, Türkiye'ye geliyor

Çanakkale Kara Muharebeleri’nin 111. yıl dönümü ve ANZAK Günü anma törenleri kapsamında Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro’nun Türkiye’ye gelecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuk Valinin, ziyaret çerçevesinde yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelerinin planlandığını belirtti.

Burhanettin Duran, görüşmede, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağını aktardı.