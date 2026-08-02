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Yeni Zelanda'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Yeni Zelanda'da 5,6 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Gisborne bölgesinde yer alan Hicks Körfezi'nin 14 kilometre güneyinde deprem oldu.

5,6 büyüklüğünde deprem, yaklaşık 52,8 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

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