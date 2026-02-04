  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yeni Zelanda'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Yeni Zelanda'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yeni Zelanda'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Takip Et

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları olduğunu duyurdu.

Yerin 184,2 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Pasifik Okyanusu'ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları'nın da üzerinde yer aldığı "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle de karşılaşıyor.

Almanya'da trende bilet kontrolü yapan Serkan C. isimli kişi öldürüldüAlmanya'da trende bilet kontrolü yapan Serkan C. isimli kişi öldürüldüDünya

 

Financial Times’tan çarpıcı analiz: Bahçeli, Erdoğan’ın Kürt barış planında kilit aktör mü?Financial Times’tan çarpıcı analiz: Bahçeli, Erdoğan’ın Kürt barış planında kilit aktör mü?Gündem

 

 