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Yeni Zelanda'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Yeni Zelanda'da 6,7 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Güney Adası olan 6,7 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

İlk belirlemelere göre, can veya mal kaybı olmayan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı ise denizde güçlü akıntılar olabileceğini belirterek, vatandaşlara plajlardan ve denizden uzak durmaları uyarısında bulundu.

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