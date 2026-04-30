Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının failinin temyiz başvurusu reddedildi

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve bir terör suçundan hüküm giyerek şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılan Tarrant'ın, cezalarını bozdurma girişimi başarısız oldu.

Yeni Zelanda Temyiz Mahkemesi, Tarrant'ın suçunu kabul ettiği beyanları geri çekme talebiyle yaptığı başvurunun "tamamen dayanaktan yoksun" olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararında, Tarrant'ın temyiz başvurusunu 505 gün gecikmeli yaptığına ve bu gecikmeyi de makul şekilde açıklayamadığına dikkati çekildi.

Kararda ayrıca sanığın suçlamalara karşı geçerli bir savunma ortaya koyamadığı ifade edildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve hayatta kalanlar, mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladı.

Tarrant, 9 Şubat'ta, cinayet ve terör suçlarını kabul ettiği zaman "hapishane şartları nedeniyle ruh sağlığının kötüleştiğini" savunarak kabul ettiği suçlamaları geri çekmek için mahkemeye başvurmuştu.

Yeni Zelanda'da İslam karşıtı terör saldırısı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da Brenton Tarrant adlı saldırgan tarafından cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıyı gerçekleştirmek için Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde kiraladığı eve yerleşen ve buradaki poligonlarda atış talimi yaptığı ortaya çıkan Avustralyalı terörist Tarrant, Christchurch şehrindeki iki camide namaz kılan Müslümanlara otomatik silahlarla saldırmıştı.

Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk vatandaşı 49 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı sosyal medya hesabından canlı yayımlayan ve "beyaz ırkın üstünlüğünü" savunan aşırı sağcı terörist, saldırıdan hemen sonra polis tarafından yakalanmıştı.

Tarrant, 2020'de çıktığı Christchurch Yüksek Mahkemesinde 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve bir terör suçundan hüküm giyerek şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.