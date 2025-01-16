Yermuk Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler yaşamlarını insani yardımlarla sürdürüyor

Esad rejimi tarafından bombalanan ve neredeyse tamamı hasar gören kamptaki derme çatma evlerde barınan yaklaşık 16 bin Filistinli, zorlu şartlarda yaşamlarına devam ediyor.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından kamp sakinlerine yardım elini uzatmaya başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı, 2 bin 500 kişiye yardım etti

Şam'da yardım faaliyetlerini sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), kamptaki 2 bin 500 kişiye gıda kolisi ve ekmek yardımında bulundu.

Suriye genelinde yardımlarını sürdüren vakıf, Yermuk'taki ihtiyaç sahibi Filistinleri de unutmuyor.

"Kampta yaklaşık 3 bin 500 aileden oluşan ihtiyaç sahibi kardeşimiz var"

Yermuk Mülteci Kampı'nın yardım organizasyonu sorumlularından Filistinli Abdünasır Temim, AA muhabirine, yardımlardan dolayı TDV'ye teşekkür ettiğini söyledi.

Kamptaki herkesin ihtiyaç sahibi olduğunu belirten Temim, "Kampta yaklaşık 3 bin 500 aileden oluşan ihtiyaç sahibi kardeşimiz var. Biz insani yardım koordinasyonu olarak, Türkiye ve İslam dünyasından gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya hazırız. İnsanların gönüllerine umut, sofralarına bereket olmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." dedi.