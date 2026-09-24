Yeşil enerjiye geçiş hızlandı: Çin yurt dışındaki kömür projelerinin çoğunu durdurdu

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Çin, yurt dışındaki fosil yakıt yatırımlarında tarihi bir dönüşüme imza attı. Devlet Başkanı Şi Cinping’in sınırlar ötesinde yeni kömür santralleri kurmayacaklarına dair verdiği taahhüdün üzerinden geçen süreçte, planlanan projelerin yaklaşık üçte ikisi resmen rafa kaldırıldı.

Beş yıllık taahhüt sonuç verdi

Şi Cinping’in yurt dışı kömür finansmanını sonlandırma kararının ardından yürütülen incelemeler, planlama aşamasındaki yatırımların büyük bölümünün durdurulduğunu gösterdi. Yapılan iptallerle birlikte onlarca gigavatlık karbon yoğun kapasitenin devreye girmesi engellenmiş oldu.

Yeşil enerji yatırımları öne çıkıyor

Kömür santrallerinden çekilen Çinli kurum ve şirketler, kaynaklarını yenilenebilir enerji alanına yönlendirdi. Özellikle Küresel Güney ülkelerinde güneş, rüzgar ve hidroelektrik tesislerinin kurulumuna öncelik verilmeye başlandı.

Bazı ülkelerde muafiyetler ve engeller sürüyor

İptal edilen devasa kapasiteye rağmen, önceden imzalanan anlaşmalar ve yerel enerji gereksinimleri nedeniyle bazı projelerde istisnalar yaşanıyor. Özellikle Endonezya gibi sanayi üretimi ve madencilik odaklı pazarlarda, sürecin tam anlamıyla uygulanmasında zaman zaman aksamalar ve engellerle karşılaşılıyor.